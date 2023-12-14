14 Декабря 2023
RU

Азербайджанские тхэквондисты пока без побед на "Большом шлеме"

Тхэквондо
Новости
14 Декабря 2023 10:02
Азербайджанские тхэквондисты пока без побед на "Большом шлеме"

В китайском Уси набирает ход открытый квалификационный турнир «Большого шлема», инициированный Всемирным тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, в рейтинговом соревновании выступают спортсмены в четырех олимпийских категориях у мужчин и у женщин.

Команда Азербайджана в первый день турнира была представлена тремя спортсменами, уступившими на ранних стадиях. Миная Акперова (49 кг) проиграла хозяйке даянга Ксяотинг Йе, Джавад Агаев (68 кг) потерпел поражение от Максима Осина (Нейтральный статус), а Хамидреза Бадриалибади (+80 кг) проиграл китайцу Каи Ву.

В состязании принимают участие 96 спортсменов. Первая восьмерка в каждой категории получает право выступить в Чемпионской серии «Большого шлема» и побороться за рейтинговые очки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Команда Азербайджана по тхэквондо выступает на "Большом шлеме" в Китае
13 Декабря 13:25
Тхэквондо

Команда Азербайджана по тхэквондо выступает на "Большом шлеме" в Китае

Сегодня в Уси начался открытый квалификационный турнир "Большого шлема", инициированный Всемирным тхэквондо
Победители регионального турнира выступят в чемпионате страны - ФОТО
12 Декабря 10:06
Тхэквондо

Победители регионального турнира выступят в чемпионате страны - ФОТО

В Масаллинском региональном центре тхэквондо прошел турнир среди юношей и молодежи, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО
11 Декабря 10:33
Тхэквондо

Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО

Азербайджанская тхэквондистка Земфира Гасанзаде (46 кг) завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года
Федерация тхэквондо Азербайджана проведет судейский семинар
7 Декабря 16:38
Тхэквондо

Федерация тхэквондо Азербайджана проведет судейский семинар

Он пройдет 15-17 декабря в Административном зале федерации под руководством международного арбитра, главы главного рефери ФТА Гюндюза Абдуллаева
Азербайджанские тхэквондисты выступят на чемпионате Европы
5 Декабря 14:34
Тхэквондо

Азербайджанские тхэквондисты выступят на чемпионате Европы

7 декабря в столице Румынии Бухаресте стартует чемпионат Европы среди тхэквондистов до 21 года
Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО
4 Декабря 15:46
Тхэквондо

Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО

Представители Федерации тхэквондо Азербайджана приняли участие в Гала-вечере Всемирного тхэквондо в Манчестере

Самое читаемое

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"
Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО
11 Декабря 10:33
Тхэквондо

Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО

Азербайджанская тхэквондистка Земфира Гасанзаде (46 кг) завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года
20 лет спустя: "Жирона" станет чемпионом?! - АНАЛИЗ
11 Декабря 12:25
Мировой футбол

20 лет спустя: "Жирона" станет чемпионом?! - АНАЛИЗ

"Жирона", обыгравшая в 16-м туре испанской Ла Лиги на выезде "Барселону" со счетом 4:2, поднялась на вершину турнирной таблицы