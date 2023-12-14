Азербайджанские тхэквондисты пока без побед на "Большом шлеме"

В китайском Уси набирает ход открытый квалификационный турнир «Большого шлема», инициированный Всемирным тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, в рейтинговом соревновании выступают спортсмены в четырех олимпийских категориях у мужчин и у женщин.

Команда Азербайджана в первый день турнира была представлена тремя спортсменами, уступившими на ранних стадиях. Миная Акперова (49 кг) проиграла хозяйке даянга Ксяотинг Йе, Джавад Агаев (68 кг) потерпел поражение от Максима Осина (Нейтральный статус), а Хамидреза Бадриалибади (+80 кг) проиграл китайцу Каи Ву.

В состязании принимают участие 96 спортсменов. Первая восьмерка в каждой категории получает право выступить в Чемпионской серии «Большого шлема» и побороться за рейтинговые очки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz