Команда Азербайджана по тхэквондо выступает на "Большом шлеме" в Китае

Сегодня в Уси начался открытый квалификационный турнир «Большого шлема», инициированный Всемирным тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, в рейтинговом соревновании в Китае, выступают спортсмены в четырех олимпийских категориях у мужчин и у женщин.

В первый день турнира команда Азербайджана будет представлена Минаей Акперовой (49 кг), Джавадом Агаевым (68 кг) и Хамидрезой Бадриалибади (+80 кг).

В соревновании принимают участие 96 спортсменов. Первая восьмерка в каждой категории получит право выступить в Чемпионской серии «Большого шлема» и побороться за рейтинговые очки.

Ниджат Закиев

İdman.biz