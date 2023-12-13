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Команда Азербайджана по тхэквондо выступает на "Большом шлеме" в Китае

Тхэквондо
Новости
13 Декабря 2023 13:25
Команда Азербайджана по тхэквондо выступает на "Большом шлеме" в Китае

Сегодня в Уси начался открытый квалификационный турнир «Большого шлема», инициированный Всемирным тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, в рейтинговом соревновании в Китае, выступают спортсмены в четырех олимпийских категориях у мужчин и у женщин.
В первый день турнира команда Азербайджана будет представлена Минаей Акперовой (49 кг), Джавадом Агаевым (68 кг) и Хамидрезой Бадриалибади (+80 кг).

В соревновании принимают участие 96 спортсменов. Первая восьмерка в каждой категории получит право выступить в Чемпионской серии «Большого шлема» и побороться за рейтинговые очки.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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