12 Декабря 2023
RU

Победители регионального турнира выступят в чемпионате страны - ФОТО

Тхэквондо
Новости
12 Декабря 2023 10:06
Победители регионального турнира выступят в чемпионате страны - ФОТО

В Масаллинском региональном центре тхэквондо прошел турнир среди юношей и молодежи, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в нем приняли участие юные тхэквондисты из Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского и Ярдымлинского районов. В общей сложности на даянг вышли 70 спортсменов.

В общекомандном зачете первое место занял коллектив Масаллинского района, вторыми стали спортсмены Ленкорани, тогда как коллективы Ярдымлинского и Джалилабадского районов заняли, соответственно, третье и четвертое места.

Победители квалифицировались на чемпионат Азербайджана и были награждены дипломами и медалями Лянкяран-Астаринского областного управления Молодежи и спорта.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО
11 Декабря 10:33
Тхэквондо

Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО

Азербайджанская тхэквондистка Земфира Гасанзаде (46 кг) завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года
Федерация тхэквондо Азербайджана проведет судейский семинар
7 Декабря 16:38
Тхэквондо

Федерация тхэквондо Азербайджана проведет судейский семинар

Он пройдет 15-17 декабря в Административном зале федерации под руководством международного арбитра, главы главного рефери ФТА Гюндюза Абдуллаева
Азербайджанские тхэквондисты выступят на чемпионате Европы
5 Декабря 14:34
Тхэквондо

Азербайджанские тхэквондисты выступят на чемпионате Европы

7 декабря в столице Румынии Бухаресте стартует чемпионат Европы среди тхэквондистов до 21 года
Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО
4 Декабря 15:46
Тхэквондо

Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО

Представители Федерации тхэквондо Азербайджана приняли участие в Гала-вечере Всемирного тхэквондо в Манчестере
Герои бакинского ЧМ признаны лучшими в уходящем году - ФОТО
4 Декабря 10:55
Тхэквондо

Герои бакинского ЧМ признаны лучшими в уходящем году - ФОТО

В Манчестере состоялся Гала-вечер Мирового тхэквондо, где были отмечены лучшие в уходящем году
Халилов завоевал бронзу на финальном турнире Гран-При
2 Декабря 10:54
Тхэквондо

Халилов завоевал бронзу на финальном турнире Гран-При

На соревновании команда была представлена тремя спортсменами, но Сабир Зейналов (58 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг) не смогли побороться за место на пьедестале

Самое читаемое

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Мемориал Гашимова. Два дня позади
9 Декабря 19:00
Шахматы

Мемориал Гашимова. Два дня позади

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии
"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО
10 Декабря 20:00
Азербайджанский футбол

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО

Сегодня завершился 16-й тур Премьер-лиги Азербайджана