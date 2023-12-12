Победители регионального турнира выступят в чемпионате страны - ФОТО

В Масаллинском региональном центре тхэквондо прошел турнир среди юношей и молодежи, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в нем приняли участие юные тхэквондисты из Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского и Ярдымлинского районов. В общей сложности на даянг вышли 70 спортсменов.

В общекомандном зачете первое место занял коллектив Масаллинского района, вторыми стали спортсмены Ленкорани, тогда как коллективы Ярдымлинского и Джалилабадского районов заняли, соответственно, третье и четвертое места.

Победители квалифицировались на чемпионат Азербайджана и были награждены дипломами и медалями Лянкяран-Астаринского областного управления Молодежи и спорта.

İdman.biz