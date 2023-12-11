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Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО

Тхэквондо
Новости
11 Декабря 2023 10:33
Азербайджанская тхэквондистка выиграла бронзу на ЕВРО

Азербайджанская тхэквондистка Земфира Гасанзаде (46 кг) завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года.

Как сообщает İdman.biz, в первом бою она победила Анну-Эмилию Тамиллу из Финляндии, а затем выиграла у итальянки Джулии Галеро. Затем Гасанзаде огорчила Мелину Георгиу из Греции, что позволило выйти в полуфинал.

На этой стадии Гасанзаде уступила испанке Софии Гарсии, обеспечив себе бронзовую медаль.

Эта награда оказалась единственной для сборной на ЕВРО.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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