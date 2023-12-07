Федерация тхэквондо Азербайджана проведет судейский семинар

Федерация тхэквондо Азербайджана объявила о проведении республиканского судейского семинара.

Как сообщает İdman.biz, он пройдет 15-17 декабря в Административном зале федерации под руководством международного арбитра, главы главного рефери ФТА Гюндюза Абдуллаева.

Семинар будет носить отборочный характер. По его итогам определятся судьи, которые будут допущены к работе на чемпионате и первенстве страны.

В течении двух дней пройдут теоретические и практически занятия, а 17 декабря участники сдадут экзамен.

Ниджат Закиев

İdman.biz