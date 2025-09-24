В Баку прибыли команды из Узбекистана и Казахстана для участия в III Играх стран СНГ

В Баку прибыли сборные еще двух стран для участия в III Играх стран СНГ, которые Азербайджан примет впервые.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это сборная Узбекистана по футболу U-15 и сборная Казахстана по настольному теннису, состоящая из младшей возрастной группы.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали представители СМИ.

Напомним, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на Гянджинском городском стадионе.

