Сборная Беларуси по настольному теннису прибыла в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ

Сборная Беларуси по настольному теннису прибыла в Баку для участия в III Играх СНГ, которые Азербайджан примет впервые.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев сборную из девяти человек встречали представители СМИ.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на Гянджинском городском стадионе.

İdman.Biz

İdman.biz