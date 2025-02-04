Цель нашего теннисиста

«Я серьезно готовился к обоим соревнованиям, проходившим в Дохе».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде.

Он оценил свое выступление на турнире "WTT Youth Star Contender Doha 2025", который прошел в Дохе, столице Катара. Гулузаде рассказал, что планировал успешно выступить в соревнованиях:

"В начале года мы были в Китае на тренировочном сборе под руководством главного тренера Михаила Тимофеева. Хотя я нацелился на золотую медаль, мне пришлось довольствоваться серебряной и бронзовой медалями в условиях жесткой конкуренции. Меня ждут непростые испытания на чемпионате Европы в июле и чемпионате мира в ноябре. Моя цель - вернуться с медалями с обоих престижных соревнований. Постараюсь оправдать оказанное доверие на всех предстоящих международных соревнованиях".

Отметим, что Онур Гулузаде завоевал серебро в парном разряде в категории до 15 лет и бронзу в смешанном парном разряде на турнире «WTT Youth Star Contender Doha 2025».

Айтадж Сахяд

İdman.biz