4 Февраля 2025
RU

Цель нашего теннисиста

Настольный теннис
Новости
4 Февраля 2025 10:35
20
Цель нашего теннисиста

«Я серьезно готовился к обоим соревнованиям, проходившим в Дохе».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде.

Он оценил свое выступление на турнире "WTT Youth Star Contender Doha 2025", который прошел в Дохе, столице Катара. Гулузаде рассказал, что планировал успешно выступить в соревнованиях:

"В начале года мы были в Китае на тренировочном сборе под руководством главного тренера Михаила Тимофеева. Хотя я нацелился на золотую медаль, мне пришлось довольствоваться серебряной и бронзовой медалями в условиях жесткой конкуренции. Меня ждут непростые испытания на чемпионате Европы в июле и чемпионате мира в ноябре. Моя цель - вернуться с медалями с обоих престижных соревнований. Постараюсь оправдать оказанное доверие на всех предстоящих международных соревнованиях".

Отметим, что Онур Гулузаде завоевал серебро в парном разряде в категории до 15 лет и бронзу в смешанном парном разряде на турнире «WTT Youth Star Contender Doha 2025».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Победители соревнований по настольному теннису среди госучреждений - ФОТО
09:25
Настольный теннис

Победители соревнований по настольному теннису среди госучреждений - ФОТО

В соревнованиях приняли участие 50 сотрудников (10 женщин, 40 мужчин)
Наши теннисисты завершили международный турнир в Дохе с тремя медалями
3 Февраля 16:00
Настольный теннис

Наши теннисисты завершили международный турнир в Дохе с тремя медалями

Онур Гулузаде, выступавший в последний день турнира, завоевал серебряную медаль в парном разряде в категории до 15 лет
Наши теннисисты пройдут тренировочный сбор в Казахстане
2 Февраля 22:20
Настольный теннис

Наши теннисисты пройдут тренировочный сбор в Казахстане

Сбор направлен на подготовку к предстоящим международным соревнованиям
Еще одна награда в Дохе
2 Февраля 11:15
Настольный теннис

Еще одна награда в Дохе

Турнир "WTT Youth Star Contender Doha 2025" завершится сегодня
Наши теннисисты завоевали бронзовую медаль в Дохе
1 Февраля 16:52
Настольный теннис

Наши теннисисты завоевали бронзовую медаль в Дохе

Турнир "WTT Youth Star Contender Doha 2025" завершится второго февраля
Очередной успех азербайджанского теннисиста
30 Января 21:22
Настольный теннис

Очередной успех азербайджанского теннисиста

Онур Гулузаде успешно выступил на турнире "WTT Youth Contender Doha 2025"

Самое читаемое

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО
1 Февраля 22:20
Дзюдо

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО

В Париже сегодня начался турнир "Большого шлема" по дзюдо
От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча
2 Февраля 23:05
Мировой футбол

От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча

Они пережили это и в итоге стали ещё сильнее
Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО
1 Февраля 20:26
Азербайджанский футбол

Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО

Продолжается XXI тур Премьер-лиги
"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу
2 Февраля 21:41
Дзюдо

"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу

В первый день соревнований Руслан Пашаев (66 кг) стал чемпионом, а Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзу