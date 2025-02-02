Наши теннисисты пройдут тренировочный сбор в Казахстане

Азербайджанские теннисисты проведут международный тренировочный сбор в Казахстане.

Как сообщает İdman.biz, с этой целью члены команды вылетели в Астану.

Под руководством главного тренера Фархада Исмаилова в совместном тренировочном процессе со сборной Казахстана примут участие Хилал Гасанов, Нихад Мамедов, Везир Аллахвердиев, Гусейн Эйлазов, Земфира Микаилова, Хадиджа Абильзаде, Ляман Абдулгамидова и Арзу Асланова.

Отметим, что тренировочный сбор, который продлится с 3 по 11 февраля, направлен на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.

İdman.biz