3 Февраля 2025
RU

Наши теннисисты пройдут тренировочный сбор в Казахстане

Настольный теннис
Новости
2 Февраля 2025 22:20
22
Наши теннисисты пройдут тренировочный сбор в Казахстане

Азербайджанские теннисисты проведут международный тренировочный сбор в Казахстане.

Как сообщает İdman.biz, с этой целью члены команды вылетели в Астану.

Под руководством главного тренера Фархада Исмаилова в совместном тренировочном процессе со сборной Казахстана примут участие Хилал Гасанов, Нихад Мамедов, Везир Аллахвердиев, Гусейн Эйлазов, Земфира Микаилова, Хадиджа Абильзаде, Ляман Абдулгамидова и Арзу Асланова.

Отметим, что тренировочный сбор, который продлится с 3 по 11 февраля, направлен на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.

İdman.biz

Новости по теме

Еще одна награда в Дохе
2 Февраля 11:15
Настольный теннис

Еще одна награда в Дохе

Турнир "WTT Youth Star Contender Doha 2025" завершится сегодня
Наши теннисисты завоевали бронзовую медаль в Дохе
1 Февраля 16:52
Настольный теннис

Наши теннисисты завоевали бронзовую медаль в Дохе

Турнир "WTT Youth Star Contender Doha 2025" завершится второго февраля
Очередной успех азербайджанского теннисиста
30 Января 21:22
Настольный теннис

Очередной успех азербайджанского теннисиста

Онур Гулузаде успешно выступил на турнире "WTT Youth Contender Doha 2025"
Семинар для судей по настольному теннису
28 Января 22:35
Настольный теннис

Семинар для судей по настольному теннису

Семинар под руководством международных судей Заура Микаилова и Фархада Исмаилова завершится 30 января
Игроки в настольный теннис сыграют в Катаре
26 Января 20:59
Настольный теннис

Игроки в настольный теннис сыграют в Катаре

Они примут участие в первых в этом году международных соревнованиях
Наш игрок в настольный теннис будет тренироваться в Китае
2 Января 14:43
Настольный теннис

Наш игрок в настольный теннис будет тренироваться в Китае

Тренировочный лагерь завершится 19 января

Самое читаемое

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф
31 Января 15:26
Мировой футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Центральный матч этого этапа состоится между "Манчестер Сити" и "Реалом"
Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"
31 Января 16:25
Мировой футбол

Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар
Триллер в Товузе, один гол в матче "Нефтчи" - "Шамахы" - ВИДЕО
31 Января 20:24
Азербайджанский футбол

Триллер в Товузе, один гол в матче "Нефтчи" - "Шамахы" - ВИДЕО

Сегодня стартовал XXI тур Премьер-лиги
Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций - ФОТО
31 Января 18:30
Другие

Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций - ФОТО

Министр Фарид Гаибов поприветствовал представителей федераций и экспертов, рассказал о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах