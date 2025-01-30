Очередной успех азербайджанского теннисиста

Азербайджанский настольный теннисист Онур Гулузаде успешно выступил на турнире "WTT Youth Contender Doha 2025".

İdman.biz сообщает, что он завоевал серебряную медаль на соревнованиях, проходивших в Дохе, столице Катара.

Выступая в категории до 15 лет, Онур вышел в плей-офф в качестве лидера, обойдя на групповом этапе спортсменов из Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана. Гулузаде также победил соперников из Бахрейна, Таиланда и Малайзии и вышел в финал. В решающем матче он проиграл своему иранскому сопернику со счетом 2:3 после напряженной борьбы.

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