1 Февраля 2025
RU

Очередной успех азербайджанского теннисиста

Настольный теннис
Новости
30 Января 2025 21:22
42
Очередной успех азербайджанского теннисиста

Азербайджанский настольный теннисист Онур Гулузаде успешно выступил на турнире "WTT Youth Contender Doha 2025".

İdman.biz сообщает, что он завоевал серебряную медаль на соревнованиях, проходивших в Дохе, столице Катара.

Выступая в категории до 15 лет, Онур вышел в плей-офф в качестве лидера, обойдя на групповом этапе спортсменов из Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана. Гулузаде также победил соперников из Бахрейна, Таиланда и Малайзии и вышел в финал. В решающем матче он проиграл своему иранскому сопернику со счетом 2:3 после напряженной борьбы.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Семинар для судей по настольному теннису
28 Января 22:35
Настольный теннис

Семинар для судей по настольному теннису

Семинар под руководством международных судей Заура Микаилова и Фархада Исмаилова завершится 30 января
Игроки в настольный теннис сыграют в Катаре
26 Января 20:59
Настольный теннис

Игроки в настольный теннис сыграют в Катаре

Они примут участие в первых в этом году международных соревнованиях
Наш игрок в настольный теннис будет тренироваться в Китае
2 Января 14:43
Настольный теннис

Наш игрок в настольный теннис будет тренироваться в Китае

Тренировочный лагерь завершится 19 января
Определились победители турнира по настольному теннису - ФОТО
28 Декабря 2024 16:29
Настольный теннис

Определились победители турнира по настольному теннису - ФОТО

Онур Гулузаде занял первое место среди мужчин, Айлин Аскерова = в женском турнире
Завершился республиканский турнир по настольному теннису
23 Декабря 2024 12:12
Настольный теннис

Завершился республиканский турнир по настольному теннису

В соревнованиях приняли участие около 100 теннисистов
Наши настольные теннисисты отправились в Финляндию
4 Декабря 2024 14:12
Настольный теннис

Наши настольные теннисисты отправились в Финляндию

12 членов нашей сборной покажут свое мастерство на традиционном турнире "Finland Open"

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы