"Одно из европейских соревнований будет организовано в Азербайджане"

"Надеюсь, что в ближайшее время в Азербайджане будет организовано одно из европейских соревнований по настольному теннису".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса Педро Мигель Моура, находящийся с визитом в Азербайджане по приглашению ASTF.

Он выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан:

"Здесь меня приняли очень хорошо. Хочу поблагодарить Федерацию настольного тенниса Азербайджана за доброе отношение и гостеприимство. Ваша столица имеет для меня особое значение. Учитывая, что я португалец, Баку для нас один из замечательных городов. На первых Европейских играх, проходивших здесь, победу одержала сборная Португалии по настольному теннису. Я бы высоко оценил уровень настольного тенниса в Азербайджане. Результаты ваших спортсменов на международных соревнованиях дают повод так говорить. Созданные для них условия приведут к большим достижениям в будущем. Неслучайно азербайджанские спортсмены входят в число самых талантливых игроков в настольный теннис в Европе. Я высоко оцениваю их перспективы».

Моура также сообщил, что выступает за организацию в ближайшем будущем в Азербайджане одного из соревнований континентального масштаба:

"Поскольку стратегия действий местной федерации соответствует европейскому уровню, я вижу перспективу нашего взаимного сотрудничества как успешную. Надеюсь, что в ближайшее время одно из наших континентальных соревнований будет организовано в Азербайджане».

İdman.biz