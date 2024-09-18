18 Сентября 2024
RU

"Одно из европейских соревнований будет организовано в Азербайджане"

Настольный теннис
Новости
18 Сентября 2024 16:20
6
"Одно из европейских соревнований будет организовано в Азербайджане"

"Надеюсь, что в ближайшее время в Азербайджане будет организовано одно из европейских соревнований по настольному теннису".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса Педро Мигель Моура, находящийся с визитом в Азербайджане по приглашению ASTF.

Он выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан:

"Здесь меня приняли очень хорошо. Хочу поблагодарить Федерацию настольного тенниса Азербайджана за доброе отношение и гостеприимство. Ваша столица имеет для меня особое значение. Учитывая, что я португалец, Баку для нас один из замечательных городов. На первых Европейских играх, проходивших здесь, победу одержала сборная Португалии по настольному теннису. Я бы высоко оценил уровень настольного тенниса в Азербайджане. Результаты ваших спортсменов на международных соревнованиях дают повод так говорить. Созданные для них условия приведут к большим достижениям в будущем. Неслучайно азербайджанские спортсмены входят в число самых талантливых игроков в настольный теннис в Европе. Я высоко оцениваю их перспективы».

Моура также сообщил, что выступает за организацию в ближайшем будущем в Азербайджане одного из соревнований континентального масштаба:

"Поскольку стратегия действий местной федерации соответствует европейскому уровню, я вижу перспективу нашего взаимного сотрудничества как успешную. Надеюсь, что в ближайшее время одно из наших континентальных соревнований будет организовано в Азербайджане».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса в Сумгаите - ФОТО
15:04
Настольный теннис

Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса в Сумгаите - ФОТО

Педро Моура, ознакомившийся с условиями, созданными для спортсменов, дал им свои рекомендации и пожелал успехов в карьере
Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса находится с визитом в Баку - ФОТО
10:59
Настольный теннис

Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса находится с визитом в Баку - ФОТО

Педро Мигель Моура, посетивший тренировочную базу игроков в настольный теннис, ознакомился с условиями, созданными для спортсменов
Наши игроки в настольный теннис на сборах
2 Сентября 10:44
Настольный теннис

Наши игроки в настольный теннис на сборах

В них примут участие 8 юношей и 8 девушек
Онур Гулузаде возвращается из Франции с медалью
26 Августа 10:44
Настольный теннис

Онур Гулузаде возвращается из Франции с медалью

В городе Шильтигхайм Франции прошли соревнования по настольному теннису "Euro Mini Champs"
Наши игроки в настольный теннис на международном соревновании
23 Августа 19:37
Настольный теннис

Наши игроки в настольный теннис на международном соревновании

Международный турнир, стартовавший сегодня, завершится 25 августа
Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли на сборе с самыми талантливыми игроками Европы
15 Августа 13:44
Настольный теннис

Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли на сборе с самыми талантливыми игроками Европы

Члены сборной сегодня вылетели в Страсбург под руководством главного тренера Михаила Тимофеева

Самое читаемое

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной
15 Сентября 22:41
Шахматы

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО
15 Сентября 22:27
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился шестой тур Премьер-лиги Азербайджана
Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"
15 Сентября 18:01
Формула 1

Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"

"Иногда допускаешь ошибки, но я сделаю выводы"
Оскар Пиастри: "Это отличный результат"
15 Сентября 17:31
Формула 1

Оскар Пиастри: "Это отличный результат"

"Когда я пришел в команду, мы были на последнем месте"