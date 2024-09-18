Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса находится с визитом в Баку - ФОТО

Нашу столицу посетил исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса Педро Мигель Моура.

Как сообщает İdman.biz, он прибыл в Баку по приглашению Федерации настольного тенниса Азербайджана.

Руководитель высшего спортивного учреждения континента, вице-президент ASTF Эльмар Ислам и генеральный секретарь федерации Конуль Микаилова посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Затем на Аллее Шехидов была почтена память шехидов.

В ходе визита Педро Мигель Моура, посетивший тренировочную базу игроков в настольный теннис, ознакомился с условиями, созданными для спортсменов, и внимательно следил за процессом подготовки.

Отметим, что визит исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса в Азербайджан завершится 20 сентября.

İdman.biz