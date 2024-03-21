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Наши теннисисты на очередном международном сборе

Настольный теннис
Новости
21 Марта 2024 18:17
Наши теннисисты на очередном международном сборе

Наши игроки в настольный теннис принимают участие в очередном международном сборе.

Как сообщает İdman.biz, с этой целью национальная команда отправилась в столицу Турции Анкару.

Под руководством главного тренера Фархада Исмайлова Везир Аллахвердиев, Нихат Мамедов, Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджилы, Гусейн Эйлазов, Земфира Микаилова, Ляман Абдулхамидова, Хадиджа Абильзаде, Арзу Асланова, Марзия Нурматова, Ягмур Мамедли и Айлин Аскерова с сегодняшнего дня по 1 апреля будут на сборах.

Тренировочный процесс будет проходить совместно с отборочной командой Турции.

Отметим, что еще один наш игрок в настольный теннис Онур Гулузаде в настоящее время находится на сборах в Китайской Народной Республике.

İdman.biz

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