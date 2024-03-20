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Онур Гулузаде отправился в Китай

Настольный теннис
Новости
20 Марта 2024 16:34
Онур Гулузаде отправился в Китай

Азербайджанских игроков в настольный теннис ждет еще одно серьезное испытание.

Как сообщает İdman.biz, национальная сборная примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в мае в Бухаресте.

Наши спортсмены продолжают готовиться к ответственным соревнованиям. Члены нашей сборной команды примут участие в нескольких международных турнирах и сборах перед континентальным первенством. Один из них - Онур Гулузаде отправился с этой целью в Китай. Талантливый спортсмен до 1 апреля будет находиться на тренировочной базе сборной Китая в Цзиндине под руководством главного тренера Михаила Тимофеева.

Отметим, что Гулузаде, как и другие члены нашей команды, ранее тренировались на знаменитых базах настольного тенниса Китайской Народной Республики.

İdman.biz

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