Онур Гулузаде отправился в Китай

Азербайджанских игроков в настольный теннис ждет еще одно серьезное испытание.

Как сообщает İdman.biz, национальная сборная примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в мае в Бухаресте.

Наши спортсмены продолжают готовиться к ответственным соревнованиям. Члены нашей сборной команды примут участие в нескольких международных турнирах и сборах перед континентальным первенством. Один из них - Онур Гулузаде отправился с этой целью в Китай. Талантливый спортсмен до 1 апреля будет находиться на тренировочной базе сборной Китая в Цзиндине под руководством главного тренера Михаила Тимофеева.

Отметим, что Гулузаде, как и другие члены нашей команды, ранее тренировались на знаменитых базах настольного тенниса Китайской Народной Республики.

İdman.biz