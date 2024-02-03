Азербайджанские теннисисты отправились в Казахстан

Азербайджанские игроки в настольный теннис примут участие в очередном международном сборе.

Как сообщает İdman.biz, с этой целью в Казахстан отправились 6 спортсменов национальной сборной.

В подготовке примут участие Ляман Абдулхамидова, Земфира Микаилова, Хадиджа Абильзаде, Везир Аллахвердиев, Нихад Мамедов и Рустам Гаджилы. Они примут участие в совместном сборе с 4 по 13 февраля в городе Алматы (Казахстан) под руководством главного тренера национальной сборной Фархада Исмайлова.

Отметим, что тренировки направлены на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.

İdman.biz