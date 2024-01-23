Сборная Азербайджана впервые на чемпионате Европы

24 января стартует чемпионат Европы по настольному теннису среди игроков до 21 года.

Как сообщили İdman.biz в Федерации настольного тенниса Азербайджана, нашу страну на соревнованиях, которые пройдут в столице Северной Македонии Скопье, будут представлять два спортсмена.

Главный тренер Фархад Исмаилов даст шанс проявить себя на чемпионате Земфире Микаиловой и Ляман Абдулхамидовой.

Отметим, что наша сборная впервые примет участие в этом чемпионате. Земфира Микаилова и Ляман Абдулхамидова получили право на участие в турнире на основании личного рейтинга. Чемпионат завершится 28 января.

İdman.biz