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Сборная Азербайджана впервые на чемпионате Европы

Настольный теннис
Новости
23 Января 2024 10:08
Сборная Азербайджана впервые на чемпионате Европы

24 января стартует чемпионат Европы по настольному теннису среди игроков до 21 года.

Как сообщили İdman.biz в Федерации настольного тенниса Азербайджана, нашу страну на соревнованиях, которые пройдут в столице Северной Македонии Скопье, будут представлять два спортсмена.

Главный тренер Фархад Исмаилов даст шанс проявить себя на чемпионате Земфире Микаиловой и Ляман Абдулхамидовой.

Отметим, что наша сборная впервые примет участие в этом чемпионате. Земфира Микаилова и Ляман Абдулхамидова получили право на участие в турнире на основании личного рейтинга. Чемпионат завершится 28 января.

İdman.biz

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