Наши игроки в настольный теннис отправились в Китай

Наши юные игроки в настольный теннис начали очередной учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает İdman.biz, с этой целью команда азербайджанских спортсменов до 13 лет отправилась в Китай.

Под руководством главного тренера Михаила Тимофеева Тунар Багиров, Онур Гулузаде, Шакир Гадиров, Шабнам Мансурова, Ягмур Мамедли и Бану Байталлы повысят свой уровень мастерства в Национальной академии настольного тенниса, расположенной в Шанхае.

Тренировочный сбор, направленный на подготовку к предстоящему чемпионату Европы, завершится 24 января.

İdman.biz