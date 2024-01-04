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Наши игроки в настольный теннис отправились в Китай

Настольный теннис
Новости
4 Января 2024 16:47
Наши игроки в настольный теннис отправились в Китай

Наши юные игроки в настольный теннис начали очередной учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает İdman.biz, с этой целью команда азербайджанских спортсменов до 13 лет отправилась в Китай.

Под руководством главного тренера Михаила Тимофеева Тунар Багиров, Онур Гулузаде, Шакир Гадиров, Шабнам Мансурова, Ягмур Мамедли и Бану Байталлы повысят свой уровень мастерства в Национальной академии настольного тенниса, расположенной в Шанхае.

Тренировочный сбор, направленный на подготовку к предстоящему чемпионату Европы, завершится 24 января.

İdman.biz

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