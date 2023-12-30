31 Декабря 2023
RU

Определились победители турнира по настольному теннису - ФОТО

Настольный теннис
Новости
30 Декабря 2023 21:49
Определились победители турнира по настольному теннису - ФОТО

29-30 декабря в рамках спортивного праздника, проводимого по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева среди школьников Хазарского района, состоялся турнир по настольному теннису, посвященный дню рождения шехида - старшего лейтенанта Вусала Бабаева.

Как сообщает İdman.biz, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, принимавший участие в открытии турнира, наблюдал за соревнованиями школьников и побеседовал с ними.

Школа №88 стала первой среди юношей 12-16 лет в соревновании, организованном порталом «BrendSport.az» с участием 22 школ. Школы №322 и 121 завершили соревнования на втором и третьем месте.

Среди девочек 12-16 лет первое место заняла школа №88. Школы № 149 и 322 заняли второе и третье места.

Среди мальчиков 7-11 лет отличились первая и вторая команды школы №88 и команда школы №121.

Среди девочек 7-11 лет команды школы №88 заняли первое и второе место, а команда школы №121 - третье.

İdman.biz

Новости по теме

Завершился республиканский турнир по настольному теннису
24 Декабря 17:45
Настольный теннис

Завершился республиканский турнир по настольному теннису

За победу боролись около 100 спортсменов
Борьба ветеранов настольного тенниса завершена
17 Декабря 18:03
Настольный теннис

Борьба ветеранов настольного тенниса завершена

Завершился турнир среди ветеранов настольного тенниса
Онур Гулузаде вошел в число европейских талантов
11 Декабря 12:53
Настольный теннис

Онур Гулузаде вошел в число европейских талантов

Игрок сборной Азербайджана по настольному теннису Онур Гулузаде принял участие в очередном международном сборе
Определены победители Кубка Азербайджана
9 Декабря 16:45
Настольный теннис

Определены победители Кубка Азербайджана

Завершился Кубок Азербайджана по настольному теннису
Стартовал кубок Азербайджана по настольному теннису
6 Декабря 14:55
Настольный теннис

Стартовал кубок Азербайджана по настольному теннису

В соревнованиях, проходящих в спорткомплексе «Шуа», принимают участие спортсмены 2005-2008, 2009 года рождения и младше
Онур Гулузаде завоевал серебряную медаль на международном турнире
1 Декабря 13:04
Настольный теннис

Онур Гулузаде завоевал серебряную медаль на международном турнире

В Санкт-Петербурге прошел международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти Николая Никитина

Самое читаемое

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ
29 Декабря 22:08
Мировой футбол

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ

Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, перенесен
Умер рекордсмен Азербайджана
29 Декабря 17:51
Атлетика

Умер рекордсмен Азербайджана

Он был победителем всесоюзных соревнований, а затем судьей
10 самых дорогих голкиперов в мире
28 Декабря 16:05
Мировой футбол

10 самых дорогих голкиперов в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список из 10 самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков
Очередная победа команды Рамиля Шейдаева
28 Декабря 18:19
Азербайджанский футбол

Очередная победа команды Рамиля Шейдаева

"Бурирам", за который выступает игрок сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел свою очередную игру в чемпионате Таиланда