Определились победители турнира по настольному теннису - ФОТО

29-30 декабря в рамках спортивного праздника, проводимого по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева среди школьников Хазарского района, состоялся турнир по настольному теннису, посвященный дню рождения шехида - старшего лейтенанта Вусала Бабаева.

Как сообщает İdman.biz, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, принимавший участие в открытии турнира, наблюдал за соревнованиями школьников и побеседовал с ними.

Школа №88 стала первой среди юношей 12-16 лет в соревновании, организованном порталом «BrendSport.az» с участием 22 школ. Школы №322 и 121 завершили соревнования на втором и третьем месте.

Среди девочек 12-16 лет первое место заняла школа №88. Школы № 149 и 322 заняли второе и третье места.

Среди мальчиков 7-11 лет отличились первая и вторая команды школы №88 и команда школы №121.

Среди девочек 7-11 лет команды школы №88 заняли первое и второе место, а команда школы №121 - третье.

İdman.biz