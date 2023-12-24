Завершился республиканский турнир по настольному теннису

Проведен республиканский турнир среди юниоров по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz, определились победители соревнований, прошедших в спорткомплексе «Шуа».

В борьбе девушек Мехри Асланзаде оказалась сильнее всех своих соперниц. Наиля Назирова заняла второе место, Фарах Хидаятзаде и София Ильясова - третье.

В соревнованиях юношей Алиакпер Мирзалиев занял самое высокое место на пьедестале почета. В финале он победил Салеха Гумбатова. Хазрат Камилов и Джафар Алмададлы заняли третье место. Призерам были вручены дипломы и подарки Федерации настольного тенниса Азербайджана.

Отметим, что за победу боролись около 100 спортсменов из Баку, Сумгаита, Шабрана, Шеки, Ширвана, Сальяна, Гаха и Гобустана.

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