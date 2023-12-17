Борьба ветеранов настольного тенниса завершена

Завершился турнир среди ветеранов настольного тенниса.

Как сообщает İdman.biz, около 60 участников продемонстрировали свое мастерство в соревнованиях, организованных в «Спорткомплексе Шуа».

Победители и призеры определялись в одной возрастной группе у женщин и в 4 возрастных группах у мужчин. По итогам интересного спортивного соревнования среди женщин Светлана Каюмова превзошла всех своих конкуренток. Махир Джабиев, Эльшад Вахидов, Аскергулу Гейдарлы и Сахават Гейдаров удостоились первой премии в мужских соревнованиях.

Победителям были вручены дипломы и подарки Федерации настольного тенниса Азербайджана.

İdman.biz