Сегодня стартовал Кубок Азербайджана по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, проходящих в спорткомплексе «Шуа», принимают участие спортсмены 2005-2008, 2009 года рождения и младше.

Участники покажут свое мастерство в индивидуальном, парном, микст-парном и командном разрядах.

Основная цель соревнований - пропаганда и популяризация настольного тенниса, выявление сильных и перспективных спортсменов, определение кадров национальных сборных в разных возрастных группах, повышение тренировочного потенциала спортсменов.

Кубок страны завершится 9 декабря.

İdman.biz