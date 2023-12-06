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Стартовал кубок Азербайджана по настольному теннису

Настольный теннис
Новости
6 Декабря 2023 14:55
Стартовал кубок Азербайджана по настольному теннису

Сегодня стартовал Кубок Азербайджана по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, проходящих в спорткомплексе «Шуа», принимают участие спортсмены 2005-2008, 2009 года рождения и младше.

Участники покажут свое мастерство в индивидуальном, парном, микст-парном и командном разрядах.

Основная цель соревнований - пропаганда и популяризация настольного тенниса, выявление сильных и перспективных спортсменов, определение кадров национальных сборных в разных возрастных группах, повышение тренировочного потенциала спортсменов.

Кубок страны завершится 9 декабря.

İdman.biz

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