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Наши пловцы завершили сборы в Мингячевире

Плавание
Новости
26 Ноября 2024 12:43
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Наши пловцы завершили сборы в Мингячевире

Сборная Азербайджана по плаванию завершила учебно-тренировочные сборы в Олимпийском спортивном комплексе «Кюр» в Мингячевире.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе федерации, в начавшемся 5 ноября тренировочном сборе, организованном совместно Федерацией плавания Азербайджана и Министерством молодежи и спорта, приняли участие 16 пловцов и 5 тренеров.

Команда тренировалась два раза в день по три часа. Главный тренер сборной Рашад Абдуррахманов рассказал, что целью сбора является подготовка к предстоящим важным соревнованиям.

«5-24 ноября сборная участвовала в сборах в полном составе. Основная цель тренировок - подготовка к Открытому зимнему чемпионату Азербайджана, который пройдет в Бакинском Дворце водных видов спорта 27-30 ноября, и самое главное - к Открытому зимнему чемпионату Эстонии в Тарту 18-23 декабря. Команда примет участие в чемпионате Азербайджана после сбора. Целью сбора также было повышение аэробно-анаэробной смешанной работоспособности наших пловцов. После соревнований, которые пройдут в Азербайджане 5-18 декабря, наши спортсмены начнут подготовку к поездке в Эстонию. Мы ждем от наших пловцов высоких результатов на этих соревнованиях».

İdman.biz

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