Сколько нужно потратить на занятия плаванием в Азербайджане? - РАССЛЕДОВАНИЕ

В последнее время в нашей стране возрастает интерес к плаванию. И это неспроста. Как и в других видах спорта, при поддержке государства укреплена материально-техническая база, подготовлены специалисты, увеличено количество тренировочных сборов, предпринят ряд шагов в направлении массовости. Осталось только продолжить. Конечно, речь идет об успехах наших пловцов на международной арене. Развитие этого типа также может поднять нас на новые высоты на Олимпийских играх. Ведь плавание также имеет особый вес на летних Олимпийских играх и богаче медалями.

Сотрудница İdman.biz расследовала завтрашний день этого вида спорта, путь к успеху и проблемы, встречающиеся на этом пути.

Конечно, сегодня из-за спроса и предложения растет не только интерес, но и цены. Общеизвестно, что удельные затраты на плавание всегда отличались от других видов спорта, и сегодня актуальным является вопрос, насколько эта сумма пропорциональна качеству.

Говоря о плавании, первое, что приходит на ум - Бакинский дворец водных видов спорта, отвечающий мировым стандартам. Комплекс, построенный накануне проводимых в Баку I Европейских игр, полностью соответствует требованиям Международной федерации плавания. Внутри комплекса имеется олимпийский бассейн размерами 50 х 25 м, глубиной 3 м, площадка для водного поло 25 х 20 м, глубиной 6 м, бассейн, предназначенный для прыжков в воду и синхронного плавания. плавание, фитнес-зал общей площадью 2500 м², спа-услуги.

Основная деятельность дворца - детские курсы. Здесь проводится ряд тренировок по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Для детей 4-5 лет, желающих поплавать в центре, групповые занятия 3 раза в неделю стоят 120 манатов в месяц, а для детей 6-15 лет - 80 манатов.

Стоимость входа в бассейн для взрослых составляет 25 манатов в день и 100 манатов в месяц на 12 посещений. На наш вопрос об уступках перспективным детям во Дворце сообщили, что такая практика на данный момент не применяется.

А как обстоят дела в других учреждениях по дальнейшему развитию этого вида спорта? По силам ли каждой семье записать ребенка на плавание? Если у ребенка есть потенциал, делают ли скидки для него? Учитывая эти моменты, нас также заинтересовали цены на бассейны, действующие в других районах столицы.

Оказалось, что стоимость ежемесячных пакетов пользования указанной услугой колеблется в пределах 100-250 манатов. Можно сказать, что бассейнами пользуются как профессионалы, так и любители.

Эксперт-экономист Эльшад Мамедов, беседуя с İdman.biz на эту тему, подчеркнуд, что указанные цифры достаточно высоки:

«Средние затраты, необходимые в стране для занятий плаванием, нельзя считать приемлемыми. Цены довольно высокие. Учитывая пользу плавания для здоровья, я думаю, что соответствующие государственные органы должны вмешаться. Необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, сделать плавание доступным для более широких категорий населения. Будучи долгое время профессиональным пловцом, могу с уверенностью сказать, что этот вид спорта приносит массу пользы для организма человека. Считаю, что для широкого распространения плавания в Азербайджане необходимо увеличить количество качественных плавательных бассейнов и предоставить их на льготных условиях населению страны. Возможности для этого есть».

Он предложил учитывать моменты, связанные с упомянутой темой, при даче согласия на строительство жилых домов:

«В этих правилах можно отметить, что для определенного количества жилых домов должны быть построены и переданы в пользование гражданам спортивная площадка и бассейн. Конечно, при условии, что пользователи оплачивают эксплуатационные расходы. Это можно рассматривать как важный шаг на пути к решению проблемы. Если будет проводиться системная работа, упомянутых больших сумм не будет».

С экспертом не согласен Гаджи Гафаров, давно занимающийся плаванием. В разговоре с нашим сотрудником он сказал, что считает цены разумными:

«Плавать я начал по совету врача из-за своего здоровья. Позже, увидев, что это очень полезно для моего здоровья, продолжил. Занимаюсь плаванием как любитель уже девять лет. По своему опыту могу сказать, что в Баку немало центров с хорошими бассеянами для плавания. Я начал заниматься плаванием в 2008 году. По сравнению с тем временем были созданы достаточно хорошие центры и по инфраструктуре, и по гигиене. Конечно, фактор качества также влияет на цены».

По его словам, в эти годы бывали случаи, когда он тратил 30, а то и 220 манатов в месяц:

«Я не могу вмешиваться в индивидуальный подход объектов относительно ценовой стратегии. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что цены на места с высоким качеством обслуживания также пропорционально растут. Честно говоря, я не думаю, что цены высокие: если одно место лучше и качественнее другого, то это из-за сервиса и инвестиций, вложенных в это место. В целом, когда проводится оценка услуг, я считаю, что цены, предлагаемые в этой сфере, являются разумными».

Но с какими проблемами сталкиваются те, кто профессионально занимается этим видом спорта?

Главный тренер сборной Азербайджана по плаванию Рашад Абдуррахманов сообщил İdman.biz, что за последние годы для решения проблем проведена серьезная работа:

«В олимпийских спортивных комплексах, расположенных в наших регионах, с талантливыми детьми занимаются совершенно бесплатно. Селекционная работа в основном ведется по итогам проводимых соревнований, в конце сезона. Успешных детей привлекают в группы со скидками. Если спортсмен сможет здесь хорошо себя проявить, он участвует в занятиях бесплатно».

По его словам, около тридцати детей бесплатно тренируются в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире:

«Также в комплексах, расположенных в других регионах нашей страны, выделены бесплатные места для пятнадцати-двадцати перспективных детей. При этом дети в абонементных группах посещают уроки, платя всего 30-40 манатов. Если подсчитать стоимость воды, газа, препаратов, используемых для чистки бассейна, а также зарплату тренера, то можно сказать, что занятия плаванием в регионах не должны быть ниже 120 манатов в месяц. Думаю, что и в столице цены приемлемые. Например, если государство не будет выделять дотации Дворцу водных видов спорта, люди, которые его посетят, заплатят 500 манатов в месяц. На мой взгляд, цены на бассейны в нашей стране вполне приемлемы по сравнению с другими странами. Например, мы скоро отправимся на соревнования в Эстонию. Нам предстоит тренироваться за два дня до соревнований и за это нам придется заплатить 300 евро за час в бассейне. Или посмотрим на цены в соседней Турции. Одна дорожка бассейна в городе Эрзурум стоит 1100 турецких лир (около 55 манатов) в час. Пока мы были там, тратили 660 манатов в день. В Европе плата начинается минимум с 8 евро. Речь идет только о том, чтобы прийти и поплавать. Если вы собираетесь тренироваться, то придется заплатить в три раза больше».

Главный тренер команды рассказал о нынешней ситуации и дальнейших перспективах этого вида спорта в нашей стране. Он отметил, что в последнее время количество девушек, занимающихся плаванием, увеличивается:

«В сборной сейчас поровну девушек и юношей. Если исходить из общей оценки, могу сказать, что меня не устраивает интерес к плаванию в нашей стране. Плавание - очень перспективный вид спорта. Если вы достигли определенных результатов в этой сфере, то это очень полезно. Во многих странах мира особые привилегии предоставляются тем, кто занимается легкой атлетикой, шахматами, баскетболом и плаванием. Например, один из наших пловцов недавно добился бесплатного поступления в один из американских университетов и продолжит там обучение, получая стипендию».

Опытный специалист также упомянул о больших проектах Министерства молодежи и спорта и Федерации плавания в направлении развития этого вида спорта:

«Особо хотел бы отметить проект "Научимся плавать". В рамках указанного проекта учащиеся отдельных общеобразовательных школ в течение месяца проходят бесплатные уроки плавания. Организация подобных мероприятий оказывает важное влияние на популяризацию плавания».

В ответ на наш запрос в Министерстве молодежи и спорта сообщили, что бассейны имеются в сорока спортивных учреждениях, находящихся на балансе министерства.

Один из них - Центр олимпийской подготовки и спорта «Кюр» в Мингячевире.

Тренер-преподаватель центра по плаванию Хагани Микаилов в беседе с İdman.biz не считает интерес людей к этому виду спорта удовлетворительным, несмотря на хорошую инфраструктуру:

«В нашем центре созданы замечательные условия. У нас есть бассейн длиной 50 метров, отвечающий современным стандартам. В настоящее время мы профессионально занимаемся с 26 детьми в спортивной секции. Глядя на общее количество, могу сказать, что любительским плаванием в течение месяца интересуется человек шестьдесят-семьдесят. Конечно, есть те, кто работает индивидуально. К сожалению, особого интереса к плаванию в Мингячевире нет. Большинство людей плавают по назначению врача в оздоровительных целях».

Физиотерапевт-реабилитолог Гюльнар Ахмедли, ответившая на наши вопросы по этой теме, рассказала нашему сайту, что плавание очень полезно для организма:

«При плавании одновременно работают все группы мышц, даже мимика. Плавание приносит больше пользы здоровому организму, а не только людям с проблемами позвоночника. Например, иногда говорят, что плавание следует использовать при лечении склероза и кифоза. Но это не так. Если имеется искривление позвоночника, пациента следует сначала лечить, а затем уже заниматься плаванием. В противном случае во время лечения могут возникнуть проблемы. Наряду с позвоночником плавание положительно влияет на суставную систему и улучшает кровообращение. В то же время этот вид спорта можно рекомендовать для профилактики заболеваний органов дыхания».

По мнению врача, заниматься плаванием целесообразнее начинать ребенку после трех лет, когда он уже начал ходить.

Из мнений экспертов можно сделать вывод, что, несмотря на все льготы, плавание требует серьезных финансов. Даже если этим видом спорта увлекается не один человек из семьи, а двое-трое, иногда это так и останется желанием. Однако, говоря о требованиях в вопросе плавания, нельзя забывать и о его перспективах.

Айтак Сахяд

İdman.biz