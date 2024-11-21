Семинар для тренеров по плаванию в Мингячевире - ФОТО

20 ноября в Олимпийском спортивно-образовательном центре «Кюр» при совместной организации Федерации плавания Азербайджана и Министерства молодежи и спорта состоялся очередной семинар для тренеров по плаванию.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе федерации, занятия, которые провел главный тренер сборной Рашад Абдуррахманов, посетили около 20 специалистов из Центрального Арана, Шеки, Загаталы, Карабаха, Гянджи, Дашкесана, Газаха и Товуза.

На семинаре участников обучали планированию начальных тренировочных упражнений и адаптации биологических особенностей к тренировочному плану детей 6-8 лет, организации работы и общения с родителями, а также методике обучения плаванию вольным стилем и на спине и задачи, направленные на развитие методик.

Темы были показаны тренерам с помощью наглядных пособий и специальных технологических средств. В конце мероприятия состоялось обсуждение тем.

Тренерам, участвующим в семинаре, будут вручены сертификаты Федерации плавания Азербайджана.

İdman.biz