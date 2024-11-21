22 Ноября 2024
RU

Семинар для тренеров по плаванию в Мингячевире - ФОТО

Плавание
Новости
21 Ноября 2024 23:18
24
Семинар для тренеров по плаванию в Мингячевире - ФОТО

20 ноября в Олимпийском спортивно-образовательном центре «Кюр» при совместной организации Федерации плавания Азербайджана и Министерства молодежи и спорта состоялся очередной семинар для тренеров по плаванию.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе федерации, занятия, которые провел главный тренер сборной Рашад Абдуррахманов, посетили около 20 специалистов из Центрального Арана, Шеки, Загаталы, Карабаха, Гянджи, Дашкесана, Газаха и Товуза.

На семинаре участников обучали планированию начальных тренировочных упражнений и адаптации биологических особенностей к тренировочному плану детей 6-8 лет, организации работы и общения с родителями, а также методике обучения плаванию вольным стилем и на спине и задачи, направленные на развитие методик.

Темы были показаны тренерам с помощью наглядных пособий и специальных технологических средств. В конце мероприятия состоялось обсуждение тем.

Тренерам, участвующим в семинаре, будут вручены сертификаты Федерации плавания Азербайджана.

İdman.biz

Новости по теме

Сколько нужно потратить на занятия плаванием в Азербайджане? - РАССЛЕДОВАНИЕ
21 Ноября 17:10
Плавание

Сколько нужно потратить на занятия плаванием в Азербайджане? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Сотрудница İdman.biz расследовала завтрашний день этого вида спорта, путь к успеху и проблемы, встречающиеся на этом пути
Азербайджанский парапловец завоевал серебро
26 Октября 09:00
Плавание

Азербайджанский парапловец завоевал серебро

Он принял участие в соревнованиях по плаванию на 200 метров вольным стилем
Раман Салей: "Когда дети играли во дворе, я проводил время в бассейне" - ВИДЕО
17 Октября 15:08
Плавание

Раман Салей: "Когда дети играли во дворе, я проводил время в бассейне" - ВИДЕО

Паралимпиец, рассказал о своей карьере и выступлении на Паралимпийских играх во французской столице
Состоялись соревнования по плаванию между государственными учреждениями - ФОТО
17 Октября 11:37
Плавание

Состоялись соревнования по плаванию между государственными учреждениями - ФОТО

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации плавания Азербайджана состоялись соревнования по плаванию между сотрудниками государственных учреждений
Наши пловцы готовятся в Мингячевире - ФОТО
14 Октября 10:35
Плавание

Наши пловцы готовятся в Мингячевире - ФОТО

В подготовке, которая стартовала 10 октября, приняли участие 16 спортсменов
"Среди них особо выделяется "Карабах"
7 Сентября 12:56
Плавание

"Среди них особо выделяется "Карабах"

"У нас есть 8 клубов в этом виде спорта"

Самое читаемое

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру
Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой
20 Ноября 12:33
Азербайджанский футбол

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой

54 команды разделены на 5 корзин
Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС
19 Ноября 16:50
Азербайджанский футбол

Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС

Известные деятели Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz по поводу прогноза на матч, который состоится на стадионе "Strawberry Arena"
Шведский приговор азербайджанскому футболу
20 Ноября 10:56
Азербайджанский футбол

Шведский приговор азербайджанскому футболу

Сборная Азербайджана по футболу расписалась в своей полной несостоятельности в Лиги наций