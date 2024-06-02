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Фарид Гаибов: "Верим, что "Плавание для всех" станет еще популярнее"

Плавание
Новости
2 Июня 2024 16:32
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Фарид Гаибов: "Верим, что "Плавание для всех" станет еще популярнее"

«Уже второй год мы проводим соревнования «Плавание для всех».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он ответил на вопросы журналистов после состоявшейся в Баку церемонии открытия финального этапа проекта «Плавание для всех» среди стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств. Гаибов сообщил, что в первый год соревнований в решающем этапе приняли участие участники со всех регионов Азербайджана:

«Но отличие этого года в том, что наши соревнования уже имеют международный статус и в них участвуют спортсмены из нескольких стран. Мы верим, что в ближайшие годы их число увеличится, и это уникальное соревнование станет еще более популярным. Сегодня соревнуются занимающиеся плаванием люди. Основная цель - обеспечение здоровья людей. Помимо плавания, в нашей стране проводятся массовые соревнования и по другим видам спорта».

Министр отметил, что в такого рода соревнованиях участвуют люди разных возрастных групп, даже люди старше 60 лет:

«Но есть здесь и люди из младших возрастных групп. В течение года мы обучаем школьников плаванию. Это 4-недельная программа, и этот проект уже реализуется в разных регионах. Именно благодаря этим программам наши тренеры имеют возможность отбирать талантливых детей, обучать их, а затем приводить в профессиональный спорт».

Отметим, что на финальном этапе соревнований в категории до 15 лет выступят спортсмены из Азербайджана, Турции, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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