Фарид Гаибов: "Верю, что в следующем году участников будет больше"

Проект "Поплывем вместе" проходит в нашей стране во второй раз.

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, рассказывая о соревнованиях "Поплывем вместе".

Он сообщил, что количество действующих бассейнов в стране достигло 35: "К этому мероприятию присоединились олимпийские спортивные комплексы, действующие в наших регионах. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось. В этом году здесь также участвуют спортсмены из Турции и Узбекистана. Я думаю, что в следующем году участников будет больше. Конечно, это результат совместной деятельности Федерации плавания Азербайджана и Министерства молодежи и спорта в течение года. Естественно, без поддержки государства это сделать невозможно".

По словам министра, количество спортивных мероприятий, проведенных в нашей стране в этом году, было высоким: "Мы провели проект "Научимся плавать" в наших школах, расположенных в разных регионах. Здесь школьники участвуют в 4-недельной программе по совершенствованию навыков плавания. В результате бассейнами комфортно пользоваться не только летом, но и зимой".

Отметим, что сегодня в Бакинском Дворце водных видов спорта состоялась церемония открытия соревнований "Поплывем вместе".

Банучичак Гусейнли

İdman.biz