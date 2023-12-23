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Состоялась церемония открытия турнира "Поплывем вместе"

Плавание
Новости
23 Декабря 2023 14:39
Состоялась церемония открытия турнира "Поплывем вместе"

В Бакинском Дворце водных видов спорта состоялась церемония открытия соревнований «Поплывем вместе».

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев и директор Бакинского Дворца водных видов спорта Заур Ягубов.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, открывший церемонию вступительной речью, подчеркнул, что соревнования «Поплывем вместе» проводятся во второй раз: «Число наших пловцов увеличилось по сравнению с прошлым годом. Количество действующих бассейнов в нашей стране достигло 35. В этом соревновании есть и участники из Турции. В течение года был проведен ряд мероприятий совместно с Федерацией плавания Азербайджана. Также мы провели в школах проект под названием «Научимся плавать». с целью развития плавания среди подростков и молодежи.

Затем прозвучал Государственный гимн и минутой молчания почтили светлую память шехидов, павших за нашу территориальную целостность.

Главный судья соревнований «Поплывем вместе» Рашад Абдурахманов сообщил, что в них также приняли участие пловцы из ряда олимпийских спортивных комплексов.

После официальной части турнир был объявлен открытым. Всего в соревнованиях, проходивших одновременно на 35 спортивных объектах страны, соревновались 1350 участников.

В разных возрастных группах старше 9 лет (9-10 лет, 11-12, 13-14, 15-16, 17-19, 20-24, 25-29, 30-34 года, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 и старше 60 лет) соревновались пловцы в общей сложности в 14 возрастных категориях.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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