Два азербайджанских пловца вышли в финальную стадию международного турнира

Азербайджанские пловцы приступили к участию в международном турнире.

Как сообщает İdman.biz, Рамиль Велизаде, Рашад Алгулиев и Абдуррахман Рустамов принимают участие в международном юношеском турнире в сербском Нише.

В лицензионных соревнованиях на чемпионат мира и Олимпийские игры участвуют спортсмены из 6 стран. Наряду с азербайджанскими пловцами соревнуются спортсмены из Албании, Болгарии, Хорватии, Сербии и Северной Македонии.

Сегодня Рамиль Велизаде и Абдуррахман Рустамов квалифицировались в финальный этап плавания баттерфляем на 50 и 200 метров.

Еще одно соревнование проходит в венгерском городе Капошвар. На этом международном турнире среди юниоров Азербайджан представляют 14 человек.

İdman.biz