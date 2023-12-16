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Два азербайджанских пловца вышли в финальную стадию международного турнира

Плавание
Новости
16 Декабря 2023 18:19
Два азербайджанских пловца вышли в финальную стадию международного турнира

Азербайджанские пловцы приступили к участию в международном турнире.

Как сообщает İdman.biz, Рамиль Велизаде, Рашад Алгулиев и Абдуррахман Рустамов принимают участие в международном юношеском турнире в сербском Нише.

В лицензионных соревнованиях на чемпионат мира и Олимпийские игры участвуют спортсмены из 6 стран. Наряду с азербайджанскими пловцами соревнуются спортсмены из Албании, Болгарии, Хорватии, Сербии и Северной Македонии.

Сегодня Рамиль Велизаде и Абдуррахман Рустамов квалифицировались в финальный этап плавания баттерфляем на 50 и 200 метров.

Еще одно соревнование проходит в венгерском городе Капошвар. На этом международном турнире среди юниоров Азербайджан представляют 14 человек.

İdman.biz

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