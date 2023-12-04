Спортивная афиша недели в Баку

Министерство молодежи и спорта обнародовала спортивную афишу недели по Баку.
Как сообщает İdman.biz, с 4 по 10 декабря пройдут соревнования по различным видам спорта:
Международный турнир "Образование" среди юниоров по вольной и греко-римской борьбе - 5-11 декабря (спортивная арена МЧС);
Первенство Азербайджана по гандболу среди мужчин - 9 декабря (Абу Арена);
7-й чемпионат Азербайджана по батутной гимнастике - 10 декабря (Национальная гимнастическая арена);
19-й чемпионат Азербайджана по тамблингу – 10 декабря (Национальная гимнастическая арена).
İdman.biz