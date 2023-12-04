4 Декабря 2023
RU

Спортивная афиша недели в Баку

Виды спорта
Новости
4 Декабря 2023 16:12
Спортивная афиша недели в Баку

Министерство молодежи и спорта обнародовала спортивную афишу недели по Баку.

Как сообщает İdman.biz, с 4 по 10 декабря пройдут соревнования по различным видам спорта:

Международный турнир "Образование" среди юниоров по вольной и греко-римской борьбе - 5-11 декабря (спортивная арена МЧС);

Первенство Азербайджана по гандболу среди мужчин - 9 декабря (Абу Арена);

7-й чемпионат Азербайджана по батутной гимнастике - 10 декабря (Национальная гимнастическая арена);

19-й чемпионат Азербайджана по тамблингу – 10 декабря (Национальная гимнастическая арена).

İdman.biz

Новости по теме

Родерик Смит: "Я очень люблю Азербайджан" - ИНТЕРВЬЮ
18:12
Баскетбол

Родерик Смит: "Я очень люблю Азербайджан" - ИНТЕРВЬЮ

"Мне очень нравится уровень чемпионата"
Гасан Алиев: "Гурбан Гурбанов не виноват, судья ошибся" - ИНТЕРВЬЮ
17:40
Борьба

Гасан Алиев: "Гурбан Гурбанов не виноват, судья ошибся" - ИНТЕРВЬЮ

"Я ждал чемпионства от Гурбана Гурбанова"
Клуб волейболистки сборной Азербайджана претендует на место в плей-офф в чемпионате России
17:27
Волейбол

Клуб волейболистки сборной Азербайджана претендует на место в плей-офф в чемпионате России

"Енисей" набрал 16 очков и идет шестым в первенстве, ведя борьбу за место в плей-офф
Сборная Азербайджана проведет контрольный матч с Грузией
17:00
Гандбол

Сборная Азербайджана проведет контрольный матч с Грузией

Сборная Азербайджана по гандболу (до 18 лет) сегодня отправится в Грузию на учебно-тренировочный сбор
"Азеррейл" и Национальная Академия Авиации откроют IV тур
16:57
Волейбол

"Азеррейл" и Национальная Академия Авиации откроют IV тур

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала даты IV тура чемпионата страны среди женских команд
Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО
15:46
Тхэквондо

Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО

Представители Федерации тхэквондо Азербайджана приняли участие в Гала-вечере Всемирного тхэквондо в Манчестере

Самое читаемое

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО
2 Декабря 11:41
Дзюдо

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО

Таким образом, по итогам первого дня турнира в активе нашей команды две награды
Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО
2 Декабря 08:58
Азербайджанский футбол

Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО

İdman.biz представляет фоторепортаж из Никосии, где женская сборная Азербайджана провела очередной матч в дивизионе С Лиги наций
11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ
2 Декабря 15:53
Борьба

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

В Баку завершился 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих
"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры