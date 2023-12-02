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Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

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2 Декабря 2023 10:14
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта по состоянию на 1 декабря.

İdman.biz сообщает, список вновь возглавила спортивная гимнастка Зохра Агамирова.

В ее активе 610 очков. Команда по художественной гимнастике заняла второе место (540 очков). Тройку замыкает дзюдоист Зелим Коцоев.

Отметим, что рейтинговые баллы рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. Согласно рейтингу, международные соревнования делятся на 5 категорий, а очки начисляются в зависимости от занятых на этих соревнованиях мест.

Ознакомиться с рейтинговой таблицей азербайджанских спортсменов на декабрь 2023 года можно по следующей ссылке:

/rating-December-2023-short.pdf (СКАЧАТЬ)

Посмотреть подробную рейтинговую таблицу азербайджанских спортсменов на декабрь 2023 года (с соревнованиями и набранными очками) можно по следующей ссылке:

/rating-December-2023-genis.pdf (СКАЧАТЬ)

Посмотреть таблицы расчета рейтинга по видам можно по следующей ссылке:

/point_calculation_cdvli.pdf (СКАЧАТЬ)

İdman.biz

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