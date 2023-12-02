Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта по состоянию на 1 декабря.
İdman.biz сообщает, список вновь возглавила спортивная гимнастка Зохра Агамирова.
В ее активе 610 очков. Команда по художественной гимнастике заняла второе место (540 очков). Тройку замыкает дзюдоист Зелим Коцоев.
Отметим, что рейтинговые баллы рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. Согласно рейтингу, международные соревнования делятся на 5 категорий, а очки начисляются в зависимости от занятых на этих соревнованиях мест.
Ознакомиться с рейтинговой таблицей азербайджанских спортсменов на декабрь 2023 года можно по следующей ссылке:
/rating-December-2023-short.pdf (СКАЧАТЬ)
Посмотреть подробную рейтинговую таблицу азербайджанских спортсменов на декабрь 2023 года (с соревнованиями и набранными очками) можно по следующей ссылке:
/rating-December-2023-genis.pdf (СКАЧАТЬ)
Посмотреть таблицы расчета рейтинга по видам можно по следующей ссылке:
/point_calculation_cdvli.pdf (СКАЧАТЬ)
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