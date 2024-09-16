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Наши спортсмены примут участие в этих международных соревнованиях

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16 Сентября 2024 21:12
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Наши спортсмены примут участие в этих международных соревнованиях

Объявлена ​​спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.

İdman.biz сообщает, что 16-22 сентября пройдут соревнования по различным видам спорта.

- 45-я шахматная олимпиада – 10-23 сентября (Венгрия, Будапешт);

- «WTT YOUTH CONDENDER» по настольному теннису среди молодежи и юниоров – 15-18 сентября (Босния, Сараево);

- международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» – 17-23 сентября (Венгрия, Секешфехервар);

- «ISU CS Nebelhorn Trophy» по фигурному катанию – 19-21 сентября (Оберстдорф, Германия);

- Мировой тур по пляжному волейболу "FIVB VW Pro Beach Tour" - 19-22 сентября (Турция, Айвалык, Балыкесир);

- Чемпионат мира по тяжелой атлетике – 19-27 сентября (Леон, Испания);

- Соревнования по аэробной гимнастике – 20-22 сентября (Италия, Пезаро);

- Чемпионат мира по акробатической гимнастике – 20-22 сентября (Португалия, Гимараэш);

- международный турнир WKF по каратэ «Budapest Open» – 20-23 сентября (Будапешт, Венгрия);

- турнир-сателлит по фехтованию среди мужчин – шпага – 21-22 сентября (Сербия, Белград);

- Тхэквондо «Polish Open» – 21-22 сентября (Польша, Варшава);

- Межклубный чемпионат мира по баскетболу – 22 сентября (Австрия, Вайц);

- Чемпионат мира по шоссейному велоспорту (все категории) – 22-29 сентября (Швейцария, Цюрих);

- 9-й чемпионат мира среди юношей по ушу – 22-30 сентября (Бруней).

İdman.biz

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