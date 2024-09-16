Наши спортсмены примут участие в этих международных соревнованиях

F1: изменения в ​​календаре связи со священным месяцем Рамадан

Гран-при Бахрейна является первой гонкой в ​​календаре с 2021 года, но в 2025 году станет четвертым этапом, чтобы избежать совпадения со священным для мусульман месяцем Рамадан