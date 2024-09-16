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Спортивная афиша недели в Баку

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16 Сентября 2024 17:56
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Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 16-22 сентября в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

- «Women Series Azerbaijan» по баскетболу 3х3 – 17-18 сентября (Баку);
- Осенний чемпионат города Баку по кроссу – 21 сентября, 11:00 (Площадь Бакинского государственного ипподрома);
- турнир по дзюдо в Хазарского районе – 22 сентября, 10:00 (Говсанский олимпийский спортивный комплекс);
- Фестиваль по мини-футболу, волейболу и бадминтону на пляже среди сотрудников компаний, действующих в Насиминском районе города Баку – 22 сентября, в 11:00 (Дворец водных видов спорта).

İdman.biz

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