Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 16-22 сентября в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

- «Women Series Azerbaijan» по баскетболу 3х3 – 17-18 сентября (Баку);

- Осенний чемпионат города Баку по кроссу – 21 сентября, 11:00 (Площадь Бакинского государственного ипподрома);

- турнир по дзюдо в Хазарского районе – 22 сентября, 10:00 (Говсанский олимпийский спортивный комплекс);

- Фестиваль по мини-футболу, волейболу и бадминтону на пляже среди сотрудников компаний, действующих в Насиминском районе города Баку – 22 сентября, в 11:00 (Дворец водных видов спорта).

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