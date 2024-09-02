Наши спортсмены примут участие в этих международных соревнованиях

Объявлена спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.
İdman.biz сообщает, что 2-8 сентября пройдут соревнования по различным видам спорта.
- Молодежный турнир по боксу «42nd Golden Glove of Vojvodina» – 26 августа – 2 сентября (Сербия, Суботица);
- Летние Паралимпийские игры в Париже – 28 августа – 8 сентября (Франция, Париж);
- «Специальный Кубок Силифке» по настольному теннису – 1-4 сентября (Силифке, Мерсин);
- Российский международный турнир по водному поло – 1-5 сентября (Грузия, Батуми);
- Соревнования «Кубок Сулейманпаши» в классе парусного спорта «Оптимист» – 1-5 сентября (Турция, провинция Текирдаг);
- Международный турнир по боксу U-22 «Энрике Родригес» – 2-8 сентября (Испания);
- Чемпионат мира U20 лет по вольной, греко-римской и женской борьбе – 2-8 сентября (Испания, Понтеведра);
- Турнир по бадминтону «Taipei Open 2024» – 3-8 сентября (Тайбэй, Тайвань);
- Женский турнир по боксу U-22 «Moldovian belt» – 3-8 сентября (Румыния);
- Гран-при ИСУ по фигурному катанию среди юниоров – 4-7 сентября (Чехия, Острава);
- Турнир по бадминтону «1-й Кубок Ирана Хазар (Каспий) 2024» – 5-8 сентября (Иран, Махабад);
- Чемпионат Европы по дзюдо среди юношей и девушек – 5-8 сентября (Эстония, Таллинн);
- Чемпионат мира по канатной борьбе – 5-8 сентября (Манхайм, Германия);
- Лига Чемпионов по мини-футболу – 5-8 сентября (Польша, Варшава);
- Отборочный раунд чемпионата Европы U21 (Люксембург-Азербайджан) – 6 сентября.
(Люксембург);
- международный турнир WKF «Marmara Cup» – 6-7 сентября (Турция, Стамбул);
- Турнир по бадминтону «Polish U-19 Open 2024» – 6-8 сентября (Польша, Гнезно);
- Чемпионат мира и первенство по сумо – 6-8 сентября (Польша, Кротошин);
- Турнир по настольному теннису «Bioderma Pro Beach Tour Turkey Series Stage» – 6-8 сентября (Кызкалеси, Мерсин);
- Международный турнир по традиционному каратэ-до – 6-10 сентября (Базель, Швейцария);
- Кубок мира по триатлону – 7-8 сентября (Чехия, Карловы Вары);
- V Игры кочевников (национальные виды спорта) – 7-14 сентября (Казахстан, Астана);
- Футбольный матч в рамках Лиги наций УЕФА, группа C (Словакия-Азербайджан) – 8 сентября (Словакия);
- Международный турнир WKF BH Banja Luka Open – 8 сентября (Босния и Герцеговина).
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