Наши спортсмены примут участие в этих международных соревнованиях

Объявлена ​​спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.

İdman.biz сообщает, что 2-8 сентября пройдут соревнования по различным видам спорта.

- Молодежный турнир по боксу «42nd Golden Glove of Vojvodina» – 26 августа – 2 сентября (Сербия, Суботица);

- Летние Паралимпийские игры в Париже – 28 августа – 8 сентября (Франция, Париж);

- «Специальный Кубок Силифке» по настольному теннису – 1-4 сентября (Силифке, Мерсин);

- Российский международный турнир по водному поло – 1-5 сентября (Грузия, Батуми);

- Соревнования «Кубок Сулейманпаши» в классе парусного спорта «Оптимист» – 1-5 сентября (Турция, провинция Текирдаг);

- Международный турнир по боксу U-22 «Энрике Родригес» – 2-8 сентября (Испания);

- Чемпионат мира U20 лет по вольной, греко-римской и женской борьбе – 2-8 сентября (Испания, Понтеведра);

- Турнир по бадминтону «Taipei Open 2024» – 3-8 сентября (Тайбэй, Тайвань);

- Женский турнир по боксу U-22 «Moldovian belt» – 3-8 сентября (Румыния);

- Гран-при ИСУ по фигурному катанию среди юниоров – 4-7 сентября (Чехия, Острава);

- Турнир по бадминтону «1-й Кубок Ирана Хазар (Каспий) 2024» – 5-8 сентября (Иран, Махабад);

- Чемпионат Европы по дзюдо среди юношей и девушек – 5-8 сентября (Эстония, Таллинн);

- Чемпионат мира по канатной борьбе – 5-8 сентября (Манхайм, Германия);

- Лига Чемпионов по мини-футболу – 5-8 сентября (Польша, Варшава);

- Отборочный раунд чемпионата Европы U21 (Люксембург-Азербайджан) – 6 сентября.

(Люксембург);

- международный турнир WKF «Marmara Cup» – 6-7 сентября (Турция, Стамбул);

- Турнир по бадминтону «Polish U-19 Open 2024» – 6-8 сентября (Польша, Гнезно);

- Чемпионат мира и первенство по сумо – 6-8 сентября (Польша, Кротошин);

- Турнир по настольному теннису «Bioderma Pro Beach Tour Turkey Series Stage» – 6-8 сентября (Кызкалеси, Мерсин);

- Международный турнир по традиционному каратэ-до – 6-10 сентября (Базель, Швейцария);

- Кубок мира по триатлону – 7-8 сентября (Чехия, Карловы Вары);

- V Игры кочевников (национальные виды спорта) – 7-14 сентября (Казахстан, Астана);

- Футбольный матч в рамках Лиги наций УЕФА, группа C (Словакия-Азербайджан) – 8 сентября (Словакия);

- Международный турнир WKF BH Banja Luka Open – 8 сентября (Босния и Герцеговина).

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