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Спортивная афиша недели в Баку

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2 Сентября 2024 18:03
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Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 2-8 сентября в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

- Чемпионат страны по стрельбе – 2-7 сентября (Баку);
- Европейский теннисный турнир «Осенний кубок» среди юношей от 14 до 16 лет – 2-8 сентября (Баку);
- Лига наций УЕФА по футболу 2024-2025 (Азербайджан-Швеция) – 5 сентября (Баку);
- Чемпионат и первенство страны по тяжелой атлетике – 6-8 сентября (Баку);
- Первенство города Баку среди юниоров и молодежи по фехтованию – 7-8 сентября, 10:00 (Дворец спорта Азербайджанского медицинского университета);
- Национальный кубок по стронгмену, стрикт карлу и стритлифтингу – 7-8 сентября (Баку);
- Соревнования по баскетболу между государственными учреждениями – 7-8 сентября (Баку).

İdman.biz

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