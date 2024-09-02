Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 2-8 сентября в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

- Чемпионат страны по стрельбе – 2-7 сентября (Баку);

- Европейский теннисный турнир «Осенний кубок» среди юношей от 14 до 16 лет – 2-8 сентября (Баку);

- Лига наций УЕФА по футболу 2024-2025 (Азербайджан-Швеция) – 5 сентября (Баку);

- Чемпионат и первенство страны по тяжелой атлетике – 6-8 сентября (Баку);

- Первенство города Баку среди юниоров и молодежи по фехтованию – 7-8 сентября, 10:00 (Дворец спорта Азербайджанского медицинского университета);

- Национальный кубок по стронгмену, стрикт карлу и стритлифтингу – 7-8 сентября (Баку);

- Соревнования по баскетболу между государственными учреждениями – 7-8 сентября (Баку).

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