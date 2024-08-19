19 Августа 2024
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Спортивная афиша недели в Баку

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19 Августа 2024 15:30
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Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 19-25 августа в столице пройдут соревнования по 4 видам спорта.

- Европейский теннисный турнир «Осенний кубок» среди юношей 14 и 16 лет – 19-25 августа (Баку);

- Квалификационные матчи чемпионата Европы по волейболу среди мужчин (Азербайджан – Бельгия) – 24 августа (Баку);

- 25-й открытый чемпионат по Кэмпо-кобудо – 24-25 августа (Баку);

- Соревнования по пляжному волейболу между государственными учреждениями – 24-25 августа (Баку).

İdman.biz

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