Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.
İdman.biz сообщает, что 19-25 августа в столице пройдут соревнования по 4 видам спорта.
- Европейский теннисный турнир «Осенний кубок» среди юношей 14 и 16 лет – 19-25 августа (Баку);
- Квалификационные матчи чемпионата Европы по волейболу среди мужчин (Азербайджан – Бельгия) – 24 августа (Баку);
- 25-й открытый чемпионат по Кэмпо-кобудо – 24-25 августа (Баку);
- Соревнования по пляжному волейболу между государственными учреждениями – 24-25 августа (Баку).
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