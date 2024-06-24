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СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

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24 Июня 2024 15:06
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СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 24-30 июня в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Чемпионат страны по шахматам среди юношей и девушек до 14-16 лет – финал – 16-24 июня (Баку);

Чемпионат страны по бильярду ("POOL-8") – 22-24 июня (Баку);

Первенство страны и первенство среди U-17, U-20, 21+ по ММА и панкратиону – 24-25 июня (Говсан);

Турнир по нардам района Пираллахи – 24-25 июня, 11:00 (Молодежный центр Пираллахи);

Чемпионат страны по стендовой стрельбе – 24-29 июня (Баку);

Первенство страны по гандболу среди юношей и девушек 2006, 2008 года рождения и младше – финал – 25-30 июня (Баку);

Чемпионат страны по пляжному волейболу среди женщин и мужчин – 25-28 июня (Баку);

Кубок города Баку по стрельбе – 26-29 июня, 11:00 (Бакинский стрелковый центр);

Международный шахматный турнир «Baku Open 2024» – 28 июня – 8 июля (Баку);

Соревнования по стрельбе из лука среди государственных учреждений – 29 июня (Баку);

Бакинский городской турнир среди любителей галагапы-го, посвященный 30-летию Министерства молодежи и спорта – 30 июня, 11:00 (Средняя школа «Эврика»);

Турнир в Насиминском районе среди спортсменов 2011-2012 годов рождения по стритболу 3х3, посвященный 30-летию Министерства молодежи и спорта – 30 июня, в 11:00 (Спортивная школа для юношей и молодежи №9).

İdman.biz

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