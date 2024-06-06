Фарид Гаибов: "Правильная стратегия приносит свои плоды"

«Наши спортивные победы, стартовавшие с начала года, приумножаются с каждым днем».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, подводя итог прошлому месяцу.

В своей колонке "Точка зрения министра" он сообщил, что одним из крупнейших успехов последних лет стало завоевание нашими дзюдоистами титула чемпионов мира спустя 11 лет.

«Поздравляю Федерацию дзюдо Азербайджана с этим историческим успехом. Тот факт, что наши сборные по вольной и греко-римской борьбе стали чемпионами континента в командном зачете на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, является наглядным примером того, что у основной сборной выросла достойная смена. Мы были рады тому, что члены нашей национальной сборной по пара-атлетике Саид Наджафзаде и Орхан Асланов стали чемпионами мира, а также тому, что Ламия Велиева завоевала это звание в четвертый раз».

Гаибов напомнил, что до Олимпиады в Париже, самого престижного соревнования раз в четыре года, осталось менее двух месяцев.

«В этом месяце наши боксеры тоже нас порадовали. Малик Гасанов и Альфонсо Домингес завоевали лицензию, увеличив количество выигранных лицензий в боксе до 5. Хочу отметить, что Азербайджан является одной из двух стран с наибольшим количеством лицензий в Европе по боксу. В мире наша команда находится в четверке по количеству лицензий. Поздравляю Федерацию бокса Азербайджана с успешной деятельностью. Наша команда по групповым упражнениям успешно выступила на чемпионате Европы по художественной гимнастике и завоевала право представлять нашу страну на Олимпиаде. После выступлений на Играх в Пекине и Токио наша группа отправится в Париж в олимпийским статусе. Среди наших борцов ряды олимпийцев пополнили Мурад Мамедов, Рафиг Гусейнов, Сабах Шариати и Мария Стадник. В список лицензиатов также вошли наши бадминтонисты Эди Рески Двичайо и Кейша Фатима Захра, триатлонист Ростислав Певцов и фехтовальщица Анна Башта. Еще одно новшество: впервые в истории нашу страну на Олимпийских Играх будет представлять бадминтонистка.

Министр отметил, что в мае наша страна стала местом проведения ряда международных соревнований:

«Кубок мира по стрельбе, Кубок мира по художественной гимнастике, проводимый впервые, Кубок Европы по дзюдо среди кадетов в Гёйгеле, Кубок Европы по художественной гимнастике. В нашей стране на высоком уровне были организованы 23-й чемпионат Европы по борьбе, Регата «Кубок Президента-2024» в Суговушане и Мингячевире и другие турниры. Помимо Баку, отрадно, что наши регионы также успешно принимают международные соревнования. Еще одно событие было связано с нашей столицей. Согласно решению Федерации спортивных столиц и городов Европы, избрание Баку «Спортивной столицей» мира на 2026 год стало одной из самых радостных новостей мая. Оно стало подтверждением превращения Баку в один из спортивных центров мира. Безусловно, в принятии этого решения важную роль сыграли укрепление здоровья населения, существующая спортивная инфраструктура в соответствии с высокими стандартами и проделанная работа по популяризации спорта».

Он рассказал, что на традиционной встрече со спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и престижных международных соревнованиях, они совместно обсудили достижения в 16 видах спорта:

«Мы обменялись идеями о будущих целях наших юных спортсменов. Мы встретились с Ульвией Фаталиевой, первой шахматисткой Азербайджана, завоевавшей золотую медаль чемпионата Европы, и поздравили ее с историческим успехом. Я верю, что победа Ульвии внесет новый вклад в развитие шахмат в нашей стране. Желание президента Болгарии Румена Радева, находившегося с официальным визитом в нашей стране, ознакомиться с Национальной гимнастической ареной в Баку, встретиться здесь со спортсменами и тренерами-специалистами станет толчком для дальнейшего развитие спортивного сотрудничества на высоком уровне между двумя странами. В ходе встречи с гостем мы проинформировали его об условиях, созданных на арене, специалистах и спортсменах».

Министр подчеркнул, что III турнир по мини-футболу между селами и городами Баку на этот раз завершился праздником:

«По сравнению с первым турниром, количество участвовавших детей было еще больше. Финал турнира и церемония награждения были полны незабываемых моментов. Как и в прошлом году, в этот раз не только победителям турнира, но и всем детям-участникам были вручены велосипеды, что доставило им настоящую радость. Я хотел бы поблагодарить Бакинскую службу благоустройства и АФФА за поддержку в организации мероприятия.

Торжественным финалом мы завершили еще одно традиционное соревнование - турнир по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященный памяти Великого лидера Гейдара Алиева. Напряженная борьба 52 госструктур завершилась интересным финальным матчем между Минюстом и МЧС. Отрадно, что государственные учреждения проявляют интерес к этому турниру, как и к соревнованиям, которые мы проводим по другим видам спорта, и между ними существует настоящая спортивная конкуренция. Поэтому я благодарю каждое из учреждений».

По словам Гаибова, после открытия ледовой арены в Баку в прошлом году в нашей стране возросло внимание к зимним видам спорта:

«В центре внимания не только фигурное катание, но также хоккей и керлинг. Ежедневный рост числа посетителей хоккейной секции свидетельствует о потенциале Азербайджана добиться успеха в этом виде спорта в будущем. Первое достижение уже достигнуто. «Баку Флэймз», первая хоккейная команда нашей страны, завоевала золотую медаль в группе «Б» второго международного хоккейного турнира «Кубок Орксиса» среди исламских стран, проходившего в столице Татарстана Казани. Азербайджан, впервые в своей истории представленный на международном турнире, завоевал право выступать в группе «А» в следующем году. Я верю, что созданные условия и правильная стратегия повысят интерес к зимним видам спорта в нашей стране и обеспечат постоянный успех. В городе Нахчыван после дней «Здоровой жизни», которые мы организовали впервые в городе Лачин, в освобожденном от оккупации и населенном районе, состоялся массовый забег под лозунгом «Давайте разбежимся». Массовые мероприятия, такие как «Зеленый марафон», посвященный 101-й годовщине со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева и Всемирной детской легкой атлетики День оказался полезным с точки зрения здоровья населения и развития спорта в регионах».

Министр также коснулся Профессиональной шахматной лиги, проводимой впервые в нашей стране:

«Я считаю, что лига будет полезна с точки зрения более широкого распространения, популяризации и развития шахмат, которые являются нашим национальным видом спорта. В следующем году Баку примет еще одно интересное соревнование - чемпионат мира по мини-футболу. Я принял участие в церемонии вручения, состоявшейся по этому поводу. Уверен, что этот чемпионат, как и другие соревнования, пройдет на высоком уровне. Спортивной общественности был представлен еще один спортивный фильм, снятый по инициативе и при поддержке министерства. Фильм «Еще ничего не закончилось - Рустам Иманзаде», рассказывающий историю жизни и спорта нашего юного спортсмена Рустама Имзанзаде, отражает настоящий пример воли и упорства спортсмена. Недавно на внеочередном общем собрании Федерации стрельбы из лука Азербайджана было избрано новое руководство федерации. Желаю успехов новому руководству в дальнейшем развитии этого вида спорта, имеющего в нашей стране исторические традиции».

По его словам, на этот раз традиционная встреча с представителями спортивных федераций прошла за пределами столицы - в городе Нахчыван.

«Грамотно продуманная стратегия и профессиональный подход к работе окупаются. Сегодняшний успех является симптомом вчерашних реформ. Со временем полученные результаты зависят от правильного выбора направления достижения цели».

İdman.biz