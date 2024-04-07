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Париж-2024: Число лицензий Азербайджана увеличилось до 16 - СПИСОК

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7 Апреля 2024 20:37
Париж-2024: Число лицензий Азербайджана увеличилось до 16 - СПИСОК

Сборная Азербайджана, которая примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, пополнилась еще пятью спортсменами.

Как сообщает İdman.biz, на проходившем в Баку Европейском олимпийском отборочном турнире по борьбе наша команда борцов вольного стиля завоевала 5 лицензий.

Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомодов (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) завоевали право поехать во французскую столицу. При этом общее число наших олимпийцев увеличилось до 16.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Гимнастика
Зохра Агамирова, художественная гимнастика
Сельджан Махсудова, батутная гимнастика

Борьба
Магомедхан Магомедов (97 кг), вольная борьба
Санан Сулейманов (77 кг), греко-римская борьба
Хасрат Джафаров (67 кг), греко-римская борьба
Алиаббас Рзазаде (57 кг), вольная борьба
Гаджи Алиев (65 кг), вольная борьба
Туран Байрамов (74 кг), вольная борьба
Осман Нурмагомодов (86 кг), вольная борьба
Георгий Мешвилдишвили (125 кг), вольная борьба

Атлетика
Анна Скидан, метание молота

Бокс
Ниджат Гусейнов (51 кг)
Мурад Аллахвердиев (80 кг)
Мухаммад Абдуллаев (+92 кг)

Тхэквондо
Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба
Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

İdman.biz

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