В погоне за олимпийскими лицензиями: ДАТЫ, МЕСТА, ШАНСЫ

Лицензионный марафон входят в свою финальную стадию. В некоторых дисциплинах отбор уже завершился, как например, в тхэквондо, где последней отборочной остановкой для сборной Азербайджана стал турнир в Софии, который, правда, не принес ей дополнительных квот. Зато копилку билетов в Париж пополнили боксеры – Ниджат Гусейнов (51 кг) выполнил задачу на первом квалификационном старте в Бусто-Арцизио (Италия).

Как сообщает İdman.biz, рейтинговые очки через Кубки мира набирают представители гимнастики – спортивной и прыжков на батуте, тогда как дзюдоисты выступают на этапах Мирового серии.

Итак, какова же ситуация по видам на данный момент?



Борьба

Впереди у борцов два лицензионных турнира, один из которых состоится в Баку. На сегодняшний день у команды три билета в Париж – по итогам прошлогоднего чемпионата мира в Белграде их добыли «вольник» Магомедхан Магомедов (97 кг), а также «класики» Санан Сулейманов (77 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг).

Естественно, что большие ожидания связаны с европейским турниром в Баку (4-7 апреля), где в финалисты получат вакансии на Игры. А добирать путевки предстоит уже в Стамбуле, на конечной турнирной остановке - мировом соревновании (9-12 мая). Там уже по три борца в каждом весе пройдут квалификацию.

Бокс

В боксе остался последний турнир. Отбор на Олимпиаду тут многоступенчатый, состоящий из целой серии турниров. В прошлом году мастера кожаной перчатки пробивались в Париж через континентальные мультифорумы. На Евроиграх свою задачу выполнили Мурад Аллахвердиев (80 кг) и с Магомед Абдуллаев (+92 кг), а неделей назад билет на Летние Игры выиграл Ниджат Гусейнов на первом лицензионном старте.

Следующая остановка Бангкок, где 23 мая – 5 июня состоится второй, финальный турнир. Распределение вакансий по категориям там будет неравномерным. В одних весах в Париж отправятся Топ-4, в других – боксеры, оказавшиеся в первой тройке, а то и вовсе исключительно финалисты.

Дзюдо

В дзюдо мужская команда решила вопросы практически во всех семи категориях. Остается продолжать набирать рейтинг на решающем отрезке олимпийского отбора и укреплять свои позиции в табели о рангах. В некоторых весах квалификационный план выполняют по несколько спортсменов, что только обостряет конкуренцию. В целом, на данный момент на семь мест в олимпийском мужском составе претендуют более десяти дзюдоистов.

Это Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба 60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Саид Моллаи, Зелим Цкаев (оба 81 кг), Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури, Джамал Гамзатханов (+100 кг). Очевидно, что лидеры команды - Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) уже сейчас окончательно могут сосредоточится на подготовке к Олимпиаде.

В женском дзюдо за лицензии борются Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Ачелья Топрак (57 кг).

Первой проверкой готовности к сезону станет Гран-При Португалии 26-28 января.

Художественная гимнастика

В прошлом году Зохра Агамирова выполнила задачу на чемпионате мира в Валенсии, и готовится к своей второй Олимпиаде в карьере. Теперь очередь за командой по групповым упражнениям, которой предстоит выступление на чемпионате Европы в Будапеште (24-28 апреля). Именно столица Венгрии станет последней лицензионной остановкой перед Летними Играми. На ЕВРО будет разыграна лишь одна квота, однако большинство ведущих сборных Старого Света уже обзавелись билетами в Париж, показав соответствующие результаты на мировых первенствах двух последних лет. Определенно, наша сборная является главным фаворитом заключительного этапа предолимпийской гонки.

Спортивная гимнастика

Здесь путевки разыгрываются на Кубках мира и чемпионате Европы. Отбор на соревнованиях различается, так как в первом случае, через Кубки мира отбираются лучшие спортсмены на своих снарядах. По два лучших гимнаста и гимнастки по результатам трех из четырех этапов в каждом виде получат билеты во Францию. К реализации цели близок Никита Симонов, идущий вторым на кольцах в общем зачете Кубка мира. Для него решающим станет последний этап в Дохе (17-20 апреля).

Последний шанс квалифицироваться в Париж предоставится в конце апреля – начале мая на ЕВРО в Римини. Там будут разыграны по две путевки - в мужском и женском многоборье.

Стрельба

В этом году у азербайджанских стрелков будут несколько турнира, имеющих статус лицензионных. В календаре прописан лицензионный старт в Дохе (22-30 апреля), чемпионат континента в Лонато (15-27 мая), квалификационное соревнование в Осиеке (20-8 июня). Словом, спортсмены будут располагать не одним шансом, чтобы выполнить задачу. На данный момент лицензия в активе мастера пулевой стрельбы Руслана Лунева.

Тяжелая атлетика

Мерилом отбора здесь служит рейтинг. Первый из них - олимпийский квалификационный по состоянию на 28 апреля. Десять тяжелоатлетов с наивысшими показателями получат квоты в соответствии с составляемым раз в два года рейтинговым списком олимпийской квалификации.

Есть и континентальный квалификационный рейтинг IWF (по состоянию на 28 апреля), откуда также можно попасть в Париж. Хороший шанс на квалификацию имеет Дадаш Дадашбейли (109 кг), который выиграл чемпионат Европы. Сейчас команда готовится к апрельского Кубку мира в Бангкоке.

Баскетбол 3x3

Женская сборная Азербайджана находится в активной борьбе за олимпийскую лицензию. Впереди ее ждет два турнира. Первый состоится 12-14 апреля в Гонконге. На групповом этапе наша команда сыграет с Нидерландами, Монголией и Чили. Два лучших коллектива из квартета выйдут в полуфинал, а всего на турнире будет разыграна одна вакансия, которую получит победитель.

Второе квалификационное соревнование состоится 16-19 мая в Дебрецене с участием 16-ти команд. На групповом этапе азербайджанские баскетболистки будут противостоять Германии, Польше и Тунису. Лучшие два команды из групп выйдут в четвертьфинал. В Венгрии на кону будут три лицензии.

Фехтование

Квалификация продлится здесь до 1 апреля. Все основное внимание приковано у нас к женской сабле, где спортсменки набирают очки на чемпионатах мира и Европы, Кубках мира и Гран-При. Количество квот зависит от вида оружия и может включать от 34-х до 37-ми мест. В данный момент Анна Башта идет на 19-м месте.

Помимо этого, сборная они ведут напряженную борьбу за возможность получения командной лицензии. Главными соперницами команды являются итальянки, которых необходимо обойти для попадания в Париж. Пока наш коллектив идет десятым в рейтинге.

Прыжки на батуте

У летающих гимнастов остается еще два шанса отобраться на Олимпиаду. Первый предоставляет серия Кубков мира. По итогам всей серии участникам пойдет в зачет три лучших результата. Сельджан Махсудова старается решить задачу. В данный момент в общем зачете Кубка мира она идет второй и определяющей для нее станет Кубок мира в Котбусе (21-24 марта).

Также лицензионным будет и чемпионат Европы в португальском Гимараэше (3-7 апреля).

Триатлон

Ростислав Певцов имеет все шансы к тому, чтобы отобраться на свою третью Олимпиаду. По рейтингу туда попадают 55 спортсменов и в данный момент он находится на 45-й позиции. В прошлом году Певцов завоевал бронзу на Кубке мира в Ченгду, набрал очки еще на нескольких турнирах и в этом году продолжит соревновательный марафон. Ближайший старт – в конце марта в Гонконге.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz