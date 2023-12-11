Спортивная афиша недели в Баку

Министерство молодежи и спорта обнародовало спортивную афишу недели по Баку.

İdman.biz сообщает, что 11-17 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта:

Чемпионат страны по канатной борьбе – 10 декабря (Олимпийский спортивный комплекс «Абшерон»);

Чемпионат Азербайджана по гандболу среди мужчин и женщин – 14-17 декабря (Абу Арена)

Международный турнир по стоклеточным шашкам, посвященный 100-летию Гейдара Алиева – 14-17 декабря (Спортивно-оздоровительный центр МЧС, Баку);

Первенство страны и чемпионат по савату – 15 декабря (Олимпийский спортивный комплекс «Абшерон»);

Чемпионат страны по кикбоксингу – 15-17 декабря (Говсанский олимпийский спортивный комплекс);

Турнир по стрельбе, посвященный памяти Зии Буньядова – 15-16 декабря (Бакинский стрелковый центр);

Командный чемпионат Азербайджана по дзюдо среди женщин и мужчин - 15-17 декабря (город Баку, поселок Говсан).

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