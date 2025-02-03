Семь наших снайперов на чемпионате Европы

Объявлен состав сборной Азербайджана по стрельбе на юношеский чемпионат Европы по стрельбе с 10 метров.

İdman.biz сообщает, что семь снайперов нашей национальной сборной вошли в заявку на участие в соревнованиях в Осиеке, Хорватия.

Наши спортсмены будут соревноваться в стрельбе из пистолета. В Осиеке в матче примут участие Халида Алиева, Лейли Алиева, Софья Баркалова, Эмина Омарова, Владислав Калмыков, Имран Гараев и Гаджи Мусаев.

Отметим, что континентальный чемпионат пройдет с 1 по 7 марта.

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