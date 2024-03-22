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Точная стрельба и золотая медаль от нашего снайпера

Стрельба
Новости
22 Марта 2024 17:30
Точная стрельба и золотая медаль от нашего снайпера

Сборная Азербайджана по стрельбе завоевала очередную медаль на международном турнире ISAS 2024, проходящем в немецком Дортмунде.

Как сообщает İdman.biz, на пьедестал почёта поднялась Зейнаб Султанова, выступавшая в соревнованиях по стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

Наш представитель, точнее поразивший цель, завоевал золотую медаль.

Отметим, что это пятый приз сборной Азербайджана на турнире. До этого наша сборная завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

İdman.biz

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