Точная стрельба и золотая медаль от нашего снайпера

Сборная Азербайджана по стрельбе завоевала очередную медаль на международном турнире ISAS 2024, проходящем в немецком Дортмунде.

Как сообщает İdman.biz, на пьедестал почёта поднялась Зейнаб Султанова, выступавшая в соревнованиях по стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

Наш представитель, точнее поразивший цель, завоевал золотую медаль.

Отметим, что это пятый приз сборной Азербайджана на турнире. До этого наша сборная завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

İdman.biz