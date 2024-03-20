Очередной успех в Германии!

İdman.biz сообщает, что на международном турнире ISAS 2024, проходящем в немецком Дортмунде, наш спортсмен Руслан Лунёв завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по скорострельному малокалиберному пистолету среди мужчин с 25 метров.
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В немецком Дортмунде стартовал международный турнир по стрельбе
В соревнованиях примут участие спортивные общества, клубы и школы, действующие в столице Баку.
В венгерском Дьёре продолжается чемпионат Европы по стрельбе на дистанции 10 м
В венгерском Дьёре проходит чемпионат Европы по стрельбе на дистанции 10 м
Футбольный директор турецкого клуба Самет Айбаба выступает за то, чтобы видеть его в своей команде
Успешно выступив в Лиге Европы, "Карабах" стал одним из самых обсуждаемых клубов "старого континента"
Марко Янкович и Марко Вешович отправились в стан сборной Черногории