Очередной успех в Германии!

İdman.biz сообщает, что на международном турнире ISAS 2024, проходящем в немецком Дортмунде, наш спортсмен Руслан Лунёв завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по скорострельному малокалиберному пистолету среди мужчин с 25 метров.

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