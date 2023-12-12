Земфира Мефтахатдинова: "Вручение нам медалей Гейдаром Алиевым стало большим стимулом"

"Азербайджанский народ с большим уважением и почтением отмечает день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Независимость и победа нашей страны являются ярким примером его бессмертного наследия и дальновидной политики".

Об этом İdman.biz заявила олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации стрельбы Азербайджана и Национального олимпийского комитета Земфира Мефтахатдинова.

Она отметила, что благодаря вниманию и заботе общенационального лидера о спорте сегодня Азербайджан известен в мире как спортивная страна: «У Гейдара Алиева было особое отношение к спорту еще в первые дни его руководства Азербайджаном в Советском Союзе. После его прихода к власти наступил большой поворотный момент как в спорте, так и во всех сферах. Строительство олимпийских спортивных комплексов, объектов, проведение международных соревнований и других спортивных мероприятий в Стране огней способствовали развитию спорта в нашей стране. Господин Президент Ильхам Алиев и сегодня продолжает на высоком уровне успешную политику общенационального лидера».

Подчеркнув, что общенациональный лидер всегда заботится о спортсменах, Мефтахатдинова рассказала, что впервые встретила его 5 марта 1995 года на большом спортивном мероприятии: "На мероприятии были вручены награды тренерам, спортивным деятелям и спортсменам. Там же я впервые получила от государства медаль «Прогресс». Общенациональный лидер лично вручил нам эти медали. Конечно, эти награды стали для нас большим стимулом. На мероприятии он пообщался с нами, дал свои наставления и рекомендации. Позже Гейдар Алиев принял участие в церемонии отъезда спортсменов на летние Олимпийские игры в Сиднее-2000 и пожелал нам успехов. Мы вернулись домой с 2 ​​золотыми и 1 бронзовой медалями, завоеванными на Олимпийских играх. 18 октября того же года наш незабываемый руководитель, вновь встретившийся с нами, наградил меня орденом «Славы». Все это незабываемые моменты для меня. Было очень приятно получать награды от общенационального лидера и встречаться с ним. Он бессмертная личность для меня и азербайджанского народа».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz