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Состоится чемпионат Азербайджана по академической гребле

Гребля
Новости
27 Августа 2024 11:25
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Состоится чемпионат Азербайджана по академической гребле

Чемпионат Азербайджана по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ пройдет 3-4 сентября при совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации гребли и каноэ Азербайджана (AKAF).

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, организованных в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр», расположенном в городе Мингячевир, примут участие более 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

В чемпионате страны гребцы будут соревноваться в одноместных и двухместных лодках на байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. В академической гребле участники проверят свои силы в одноместных, двухместных и четырехместных лодках на дистанциях 1000 и 1500 м.

Отметим, что чемпионат Азербайджана будет носить характер подготовки и отбора к традиционному международному турниру «Мингячевирская регата-2024», который пройдет в октябре.

İdman.biz

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