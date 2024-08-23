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Состоялся открытый чемпионат Баку по гребле - ВИДЕО - ФОТО

Гребля
Новости
23 Августа 2024 13:07
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Состоялся открытый чемпионат Баку по гребле - ВИДЕО - ФОТО

При совместной организации Федерации каноэ и гребли Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку проведен открытый чемпионат Баку по гребле.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, организованном на Бакинском бульваре, наряду с представителями столицы соревновались юниоры и молодые спортсмены из Мингячевира в разных возрастных категориях.

Гребцы соревновались в разрядах байдарок и каноэ на дистанциях 200, 500 м в одиночке и двойке, а в академическом разряде - на дистанции 500 м в одноместной лодке. Спортсмены, одержавшие победу на открытом чемпионате Баку, проходившем в условиях интересной борьбы, были награждены медалями и дипломами.

Отметим, что основной целью организации соревнований среди юниоров и молодежи является выявление перспективных спортсменов и подготовка из их числа в будущем профессиональных спортсменов.

İdman.biz

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