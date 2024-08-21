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Состоится открытое первенство Баку по гребле

Гребля
Новости
21 Августа 2024 10:04
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Состоится открытое первенство Баку по гребле

22 августа при совместной организации Управления молодежи и спорта города Баку и Федерации каноэ и гребли Азербайджана пройдет открытое первенство Баку по академической гребле.

Как сообщает İdman.biz, на турнире, который будет организован перед зданием Федерации каноэ и гребли Азербайджана на Бакинском бульваре, в разных возрастных категориях будут соревноваться юниоры и молодые спортсмены из столицы и Мингячевира.

Спортсмены будут соревноваться в категориях байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500 метров в одноместных и двухместных лодках, а в академическом разряде - на дистанции 500 метров только в одноместных лодках.

Первенство Баку, которое начнется в 11 часов, продлится один день.

İdman.biz

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