Состоится открытое первенство Баку по гребле

22 августа при совместной организации Управления молодежи и спорта города Баку и Федерации каноэ и гребли Азербайджана пройдет открытое первенство Баку по академической гребле.

Как сообщает İdman.biz, на турнире, который будет организован перед зданием Федерации каноэ и гребли Азербайджана на Бакинском бульваре, в разных возрастных категориях будут соревноваться юниоры и молодые спортсмены из столицы и Мингячевира.

Спортсмены будут соревноваться в категориях байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500 метров в одноместных и двухместных лодках, а в академическом разряде - на дистанции 500 метров только в одноместных лодках.

Первенство Баку, которое начнется в 11 часов, продлится один день.

İdman.biz