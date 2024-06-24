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Стартовало открытое первенство Баку по гребле - ФОТО

Гребля
Новости
24 Июня 2024 12:38
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Стартовало открытое первенство Баку по гребле - ФОТО

Состоялась церемония открытия открытого первенства Баку по гребле.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, организованном совместно Федерацией каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) и Управлением молодежи и спорта города Баку, приняли участие генеральный секретарь AKAF Фархад Алиев и другие официальные лица организации.

Около 60 юных гребцов из Мингячевира и столицы примут участие в соревнованиях, которые пройдут перед зданием федерации на территории Бульвара.

Отметим, что в однодневных соревнованиях спортсмены попробуют свои силы в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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