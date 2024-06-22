Наш гребец стал чемпионом Европы

Наши гребцы запомнились успешными выступлениями на чемпионате Европы по прибрежной гребле и пляжному спринту, проходившем в польском Гданьске.

Лидер нашей сборной Диана Дымченко финишировала первой на этапе квалификации в одиночке и получила право на участие в финале А. Наша спортсменка, занявшая в финале 5-е место, обогнала свою соперницу Дукарску Монику из Ирландии и Карпинен Эаву из Финляндии и поднялась на первую ступеньку пьедестала почета.

Члены Бакинского клуба гребли и каноэ Мурад Садыгов и Богдан Гладченко выступили в финале А в двухместной лодке. В финале наши спортсмены заняли 6 место.

İdman.biz