Определились победители соревнований по гребле - ФОТО

Состоялись соревнования по гребле среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.biz, соревнования организованы совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерацией гребли и каноэ Азербайджана.

В соревновании приняли участие 23 сотрудника и 6 сотрудниц Министерства молодежи и спорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Управления Приморского бульвара, ГНКАР, Морского торгового порта, Государственного комитета по статистике, ЗАО «Каспийское морское пароходство», Министерства труда и социальной защиты населения В турнире приняли участие и ОАО «Азеришыг».

В мужской индивидуальной гонке первым к финишу пришел сотрудник ГНКАР Этибар Асадов. Вторым стал представитель Министерства труда и социальной защиты населения Али Дадашов, третьим - еще один сотрудник ГНКАР Эльшад Керимов.

Среди женщин первое место заняла представительница Министерства молодежи и спорта Илаха Челебиева. Сотрудницы ЗАО «Хазарское морское пароходство» Жанна Мамедова и Татьяна Сребная заняли 2-е и 3-е места соответственно.

Представители ГНКАР Этибар Асадов-Илаха Гаджиева с лучшим результатом заняли первое место в смешанных командных соревнованиях. Дуэт сотрудников Каспийского морского пароходства Микаил Протасов-Жанна Мамедова занял 2-е место, а дуэт представителей Министерства молодежи и спорта Гусейн Гулиев-Рана Алиева - 3-е.

Что касается мужских командных соревнований, то радость победы в соревновании испытали сотрудники Министерства молодежи и спорта Гусейн и Салман Гулиевы. Дуэт Али Дадашов-Алиага Ибадуллаев, представители Министерства труда и социальной защиты населения, занял второе место, а дуэт Эхтибар Асадов-Эльшад Керимов, представители ГНКАР, - третье.

Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и подарками от Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерации гребли и каноэ Азербайджана.

İdman.biz